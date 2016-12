Négociations internationales : Développer l’aptitude à communiquer

La faculté de médecine de Ben Aknoun d’Alger abritera aujourd’hui la 3e Edition «d’Algeria Model United Nations» qui se déroulera jusqu’au 27 décembre prochain. Le programme de cette rencontre organisée par « Moubadarat El Djzazair» se base sur une simulation du travail des différents organismes des Nations Unies pour initier et perfectionner les participants aux négociations internationales, consolider leurs capacités à communiquer et l’aptitude à prendre la parole en public.

Le programme de Modèle des Nations unies Algérie animé par des experts est, en réalité, un programme éducatif visant les jeunes étudiants. Il se base sur une simulation du travail des différents organismes des Nations Unies : l’assemblée générale, conseil général, et plusieurs autres organismes. Chaque pays membre sera représenté par des délégués. Ce programme est organisé sous forme d’une conférence ou/et cours de formation.

Durant la conférence, les délégués vont discuter, débattre et découvrir des sujets liés à des problématiques internationales pour produire un projet de résolution contenant des décisions pour résoudre une problématique devant l’assemblée générale.

C’est l’étudiant ou le jeune qui représente un pays, où il joue le rôle d’ambassadeur de ce pays aux Nations Unies durant l’évènement, autant qu’il possède la volonté d’apprendre des nouvelles connaissances et acquérir des expériences variées, travailler en collaboration avec les autres délégués.

Pour la première édition de 2014 en Algérie, « Le Modèle des Nations unies» est organisé sous le slogan : «Ensemble pour habiliter les jeunes algériens ». En 2015, la deuxième édition de la conférence avait pour intitulé: «Construire notre Jeunesse pour le futur» ; quant à la troisième édition, celle de l’année en cours, on lui a choisi : «Jeunesse pour la paix et le développement». Cet événement est une opportunité pour tous les jeunes Algériens de démontrer et dévoiler leurs capacités sur la scène politique algérienne, c’est aussi une formation qui permet l’apprentissage des notions basiques de la diplomatie et des relations internationales.

Ce programme est conçu pour entraîner les participants aux négociations internationales, pour consolider leurs capacités à communiquer et à délivrer un discours devant un public ; ces derniers préparent un travail de recherche sur les pays qu’ils représentent dans le but de construire et développer des solutions pour les problématiques traitées.

Le programme du Modèle des Nations unies Algérie enseignera aux participants l’art de négocier, convaincre et travailler en équipe; les apprenants découvriront le volet juridique et institutionnel de l’ONU ce qui leur permettra de préparer une feuille de résolution et des amendements, à soumettre à la clôture des comités devant l’assemblée générale. Ce programme a regroupé lors des deux dernières éditions plus de 850 participants issus de 38 wilayas. Il est utile de rappeler que la deuxième édition, qui s’est tenue l’année dernière, a été caractérisée par des présentations et des formations générales sur les procédures et règles du modèle des Nations unies. Deux conférences de simulation sur le modèle du Conseil économique et social (Eco Soc) ont été tenues, durant lesquelles chaque participant a dû jouer le rôle d’un diplomate du pays qu’il représente aux Nations unies.

Mohamed Mendaci