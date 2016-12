Atelier régional sur la population et le développement : La natalité en progression

« La situation démographique en Algérie est en augmentation continue et le rythme est accéléré », a estimé le directeur de la population auprès du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, M. Moulay. Il a précisé qu’«un des principaux déterminants de cette dynamique, la natalité, connaît une progression depuis 2000 ».

C’est dans le cadre de la mise en œuvre du projet de coopération Algérie UNFPA 2012-2014 et dans la perspective de renforcer l’intégration de la santé et pour l’amélioration des capacités nationales en matière d’information, d’éducation et de communication, que l’Association des femmes cadres algériennes AFCARE a organisé, hier, en partenariat avec le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et avec le soutien du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), le troisième atelier régional de formation et d’information en direction des wilayas du centre axé sur « la population et le développement ». Organisé au siège de l’ISGP au niveau de la commune de Bordj El-Kiffan, cette rencontre d’envergure socio-économique a été présidée par Mme Aicha Kouadri, présidente de l’Association des femmes cadres algériennes AFCARE, et M. Moulay, directeur de la population auprès du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière ainsi que les femmes cadres membres de l’AFCARE et des représentants des collectivités locales et de la société civile. «Cette rencontre cible les femmes cadres relevant de différents secteurs d’activité tant au niveau national que local», a déclaré Mme Kouadri en marge de cette rencontre. Selon la présidente de l’AFCARE, cet atelier vise « le renforcement des connaissances des femmes cadres et de différents secteurs de l’activité économique, administrative, sociale sur les objectifs de développement durable ». Le but, explique Mme Kouadri « est d’impliquer les femmes cadres dans la réalisation des objectifs de développement durable », a-t-elle dit. Dans son intervention, le directeur de la population a indiqué que «le nombre de naissances vivantes passe de 589 000 en 2000 à 978 000 en 2012», « enregistrant une légère baisse en 2013 pour reprendre et dépasser le cap d’un million en 2014 et 2015, donnant ainsi un TBN de 25,93%° et 26,03 %° pour les deux années respectivement », a-t-il ajouté. Dans cette optique, il a estimé que l’indice conjoncturel de fécondité ou le nombre moyen d’enfants par femme a suivi également une tendance haussière durant les 15 dernières années, «de 2,4 enfants/femme en 2000, il passe à 3,02 enfants/femme en 2012, enregistrant un léger fléchissement en 2013 pour dépasser encore une fois le cap de 3 enfants/femme en 2014 et 2015 », a précisé le DG de la population auprès du ministère de la Santé. L’âge moyen au premier mariage, affirme M. Moulay « est en constante augmentation depuis 1966. Il passe de 18,3 ans à 29,9 ans en 2006 pour les femmes et de 23,8 ans à 33,5 ans pour les hommes», «à partir de 2008, un léger rajeunissement est constaté pour les deux sexes», ajoute-t-il. Par ailleurs, il a affirmé que « le développement est considéré comme un indicateur de santé », «l’espérance de vie à la naissance suit une tendance continue à la hausse pour les deux sexes en passant de 73,4 ans en 2000 à 77,8 ans en 2015 pour les femmes et de 71,5 ans en 2000 à 76,4 ans en 2015 pour les hommes». «Bien qu’un gain est enregistré en la matière, l’écart entre les deux sexes se réduit de façon constante», a-t-il conclu.

Sihem Oubraham