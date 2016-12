Suspension internationale du Koweït : L'émirat demande une "levée temporaire"

L'autorité publique koweïtienne des sports a demandé, vendredi ,dans un communiqué, au Comité International Olympique (CIO) et la Fifa de prononcer une " levée temporaire" sur la suspension de l'émirat, qui dure depuis 14 mois, en attendant de modifier sa loi controversée, à l'origine de cette suspension. L'Autorité a précisé avoir demandé aux instances régionales et internationales de lever "temporairement" la suspension du Koweït "en attendant que la loi soit amendée pour se conformer à la charte olympique et à la Constitution koweïtienne". Le Koweït espère pouvoir participer aux éliminatoires de la Coupe d'Asie des Nations en 2019, selon le communiqué publié par l'agence officielle Kuna. Le gouvernement du riche émirat du Golfe a promis cette semaine dans une lettre adressée au Parlement qu'il proposerait une nouvelle loi d'ici six mois pour se conformer à la charte internationale du sport, a révélé lundi un député, Abdulwahab al-Babtain. Les autorités ont aussi promis d'inviter le Comité international olympique (CIO) et la Fifa au Koweït pour s'assurer que la nouvelle législation soit approuvée de tous, selon le député. En octobre 2015, le Koweït avait été suspendu pour la seconde fois depuis 2010, par les instances mondiales du sport pour de supposées interférences du gouvernement dans le sport national. Une loi autorisait le gouvernement à interférer dans les fédérations sportives du pays et empiéter sur leur indépendance. L'opposition, qui a remporté près de la moitié des 50 sièges au Parlement le mois dernier, a fait pression sur le gouvernement pour qu'il modifie cette loi qui viole les règles internationales du sport. D'après les observateurs, la lutte entre certains membres de la famille royale a contribué à provoquer cette crise.