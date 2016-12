Rachid Laras (président de la Ligue Algéroise de Judo) : « On basera notre travail sur les clubs »

Pouvez-vous nous donner un bilan succinct concernant vos activités au niveau de votre Ligue ?

Globalement, on est satisfait par le travail qui est effectué à la tête de la Ligue. Il faut reconnaître que la bonne entente entre les membres composant notre association a été payante et a influé positivement sur notre travail. Il existe de très bons rapports entre les différents membres. Cela est très important au sein d’une association et de surcroît de Judo. De plus, les 123 clubs qui activent au sein de notre Ligue font un grand travail. Ce qui ne peut que nous rassurer et nous pousser tous à agir pour le même objectif qui consiste à mettre les jalons du développement de notre judo qui aspire à retrouver la place qui a toujours été la sienne. Il faut dire qu’au niveau de la Ligue l’activité compétitive est assez dense avec plus de 60 opérations par saison. A titre d’exemple, la saison écoulée, on avait dépassé les 72 opérations. Ce qui est énorme pour une Ligue de judo, car cela exige beaucoup de sacrifices, d’efforts et surtout de présence en assurant la logistique appropriée. En ce qui nous concerne, on basera notre travail sur les clubs qui seront considérés comme la locomotive pour tirer cette discipline vers le haut.

Vous avez été réélu à la tête de la Ligue algéroise de judo. Quelles en sont vos premières impressions ?

En tant qu’ex-judoka international champion d’Afrique et d’Algérie, on est en train de tout faire pour assurer la continuité. C’est mon troisième mandat à la tête de la Ligue algéroise de Judo. On essayera de consolider ce qui a été fait et aussi d’améliorer les choses à l’avenir. Je remercie à l’occasion la famille du judo pour la confiance placée en moi ».

Quels sont vos grands objectifs à court terme ?

On fera tout pour redorer le blason de notre udo. On fera tout pour que nos clubs arrivent à donner de très bons judokas à nos diférentes équipes nationales. Pour cela, on donnera le primat au travail au niveau de nos clubs. On reste confiant et optimiste ? »

Entretien réalisé

par Hamid G