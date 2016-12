Regard : Le « bâton » pour remercier nos médecins

L’Algérien est-il en train de filer du mauvais coton? Ça en a l’air en tout cas, avec toute cette violence, voire même cette bestialité qui s’installe, chez nous, donnant ainsi un sacré coup à toutes les bonnes valeurs sociales et morales défendues, bec et ongles, à travers tous les temps, par nos parents, ou encore enseignées à l’école. Le dialogue, la voix de la sagesse, ou tout simplement le respect de l’autre, sont perdus, à jamais, dans les dédales des relations humaines, devenues malsaines et souvent aigres. L’hostilité est affichée partout. Elle est carrément transformée en mode d’emploi. Pour un oui et pour un non, on use et on abuse du recours à la force. La violence est carrément banalisée. Silence! On martyrise tous ceux qui osent tenir tête ou afficher une quelconque résistance

« verbale ». Ça devient insupportable de voir toute cette haine, sur tout ce qui bouge, et même ce qui ne bouge pas. Aujourd’hui, les blouses blanches, ces

« anges » qui nous tendent la main, nous guérissent et font taire, à jamais, la douleur qui nous surprend pour nous mener la vie dure, sont menacés par ce fléau ravageur. Eh oui! Même les structures de santé n’échappent pas à ce phénomène. En effet, les actes de vandalisme et les agressions du personnel soignant reviennent, tous les jours que Dieu fait, pour mettre en danger ces derniers, qui ne savent plus à quel saint se vouer face à l’insécurité qui règne aujourd’hui, au niveau des hôpitaux, avec des énergumènes, censés venir se soigner, et qui se transforment, en une fraction de seconde, en bête immonde difficile à maîtriser. Cette maladie incurable gagne, il n’y a pas à dire, du terrain. Que de fois, des infirmiers et des médecins ont été roués de coups et leurs bourreaux ne sont autres que leurs malades. Les exemples sont légion et le cas des agresseurs des trois médecins, il y a quelques jours, au niveau des urgences de deux hôpitaux d’Alger, arrêtés par les services de la sûreté nationale, vient encore une fois prouver à quel point la violence devient préoccupante, d’autant plus qu’elle gagne un environnement « généreux » et qui déborde d’humanisme.

Aujourd’hui, nous ne pouvons que dénoncer ce qui se passe au niveau des hôpitaux et tirer la sonnette d’alarme sur les proportions alarmantes prise par la violence, devenue notre sort.

Samia D.