Relizane : Incendie dans une base de vie chinoise

Un incendie impressionnant s'est déclaré vendredi dernier au niveau d'une base de vie chinoise, à l'ouest de la ville de Relizane, a-t-on appris auprès de l'unité principale de la protection civile.

Dans une déclaration à la presse l'officier de permanence, le lieutenant Youcef Chaib Eddour a fait savoir que l'incendie qui s'est déclaré vers 16h30 a ravagé 20 chalets sans qu'il y ait de perte humaine à déplorer, hormis le cas d'un travailleur (50 ans) qui a subi des brûlures au premier degré, et a reçu les premiers soins sur place. L'incendie a ravagé tous les chalets au niveau de la base de vie "C.R.C.C 17" où sont hébergés les travailleurs chargés de la réalisation du projet 1.300 logements au niveau de la nouvelle-ville Ben Adda Ben Aouda (Relizane).

Les services de la protection civile ont déployé près de 21 agents et officiers, quatre véhicules de lutte anti-incendie et une ambulance pour circonscrire l’incendie, précise le lieutenant Chaib Eddour. Une étincelle électrique serait à l'origine de cet incendie, selon le responsable de la sécurité au niveau de la base de vie.

Une enquête a été aussitôt diligentée par les services compétents en vue de déterminer l'origine de ce sinistre. (APS)