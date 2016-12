VIH/SIDA : La police s'implique

« Les agents de police doivent connaître la manière d'agir avec les sidéens dans leur travail sur le terrain », c’est ce qui a été souligné jeudi dernier à Mascara, lors d’une journée de sensibilisation contre le VIH/SIDA. Organisée par les services de la Caisse Nationale des Assurances Sociales et le service de prévention de la direction de la Santé et de la Population, cette rencontre a regroupé plus de 80 policiers de différents grades, en vue de faire connaître la maladie et les méthodes de prévention.

Présidée par le chef du service de wilaya de la santé de l’action et des sports, le conférence de sensibilisation a connu plusieurs interventions de médecins et spécialistes de la santé représentant la sûreté de wilaya, la Caisse Nationale des Assurances Sociales et le service de prévention de la direction de la Santé et de la Population.

Les interventions étaient axées sur la maladie du SIDA, considérée comme une des maladies les plus graves de notre époque et celle qui emporte le plus grand nombre de vies humaines. Les conférenciers ont longuement débattu sur le VIH, qui est, expliquent-ils, un type de virus de l’immunodéficience humaine qui peut causer une maladie appelée SIDA (syndrome d’immunodéficience acquise). L’infection au VIH atteint le système immunitaire, c’est-à-dire les défenses naturelles du corps contre la maladie. Si elle n’est pas traitée, de graves maladies peuvent survenir. Des infections normalement anodines, comme une grippe ou une bronchite, peuvent s’aggraver, devenir très difficiles à traiter ou même entraîner le décès. De plus, le risque de cancer est aussi accru. Ainsi, plusieurs informations sur la maladie, sur les différents symptômes et éléments responsables de la pathologie, son aggravation et son influence psychologique sur le malade y ont été fournies. Il a été question aussi des dernières découvertes des scientifiques chercheurs à ce sujet.

Ce programme de formation au profit des agents de police a porté sur la manière d'agir, lors de leurs interventions, face aux personnes atteintes du VIH. « Les agents de police font face à cette maladie eu égard à la nature de leur travail, d'où la nécessité d'une action de sensibilisation dans ce sens », a notamment relevé le représentant de la CNAS. Et d’ajouter : « Les agents de police sont de plus en plus conscients de ces dangers et l'action de sensibilisation se poursuit en faveur des fonctionnaires de la corporation ». L’orateur n’a pas omis d’évoquer la prise en charge médicale du malade et son accompagnement durant la période de traitement.

Il y a lieu de rappeler que les services de la Sureté de wilaya ont organisé une conférence similaire au cours de la semaine dernière, et ce, au vu de l’importance du volet sensibilisation en matière de prévention contre cette maladie incurable, mais évitable.

A. Ghomchi