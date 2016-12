Santé : Prise en charge des malades cancéreux

Parmi les grandes préoccupations du Plan cancer 2015-2019, la prise en charge efficace et le suivi du malade constituent indéniablement des éléments forts de la stratégie mise en place par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

C’est dans ce contexte et en application des orientations du ministre et celles de ce plan national que viennent d’être formées à l’Institut national de la formation supérieure du personnel paramédical de Sétif, les 9e et 10e sessions de formation de médecins généralistes émanant des wilayas de Sétif, M’sila, Jijel, Bordj Bou-Arreridj et Bejaia, à l’effet notamment de recevoir des notions d’oncologie et de radiothérapie pouvant leur permettre de suivre les malades et rester, là où ils se trouvent, en contact avec les médecins oncologues qui les ont formés.

Pour ce faire, pas moins de 60 médecins généralistes venus de différentes wilayas du pays prennent part à cette session de formation qui est encadrée par des spécialistes en la matière et praticiens agissant dans le cadre de la santé préventive, compte tenu de la mission qui est assignée à ce corps dans le cadre du dépistage notamment, sachant que cette formation n’est pas sans consacrer une large place à la prévention et partant, l’intensification des efforts de dépistage précoce et l’accompagnement des malades ayant subi des soins spécialisés en la matière.

Une initiative qui n’est pas sans alléger les contraintes des malades souffrant de cancer, ce qui leur permet de trouver en un tel mécanisme de proximité une main constamment tendue pour les accompagner vers de nouveaux horizons d’espoir quant à la prise en charge de leur maladie.

Ainsi, en plus du programme de formation dispensé au niveau de l’institut, les médecins généralistes concernés auront droit à une formation pratique qui se déroule au niveau des différents services du centre anticancéreux.

F. Zoghbi