NOUVELLES d’oran

PAGE ANIMÉE PAR Amel Saher

Recettes financières

Le casse-tête des communes



Lors d’une réunion de l’exécutif communal, en début de semaine, les élus ont décidé d’une série de mesures visant à augmenter les ressources financières de la ville.

Contacté par notre journal, le secrétaire général de la commune, Fakha Benaoumeur, a dévoilé les grandes lignes de ces mesures.

Dans ce registre, les élus ont adapté des anciens textes avec les dispositions de la nouvelle loi de finances, ce qui va leur permettre de procéder au recouvrement de la taxe sur les plaques professionnelles. Ainsi ce sont désormais les secteurs urbains qui vont prendre en charge l’opération de recouvrement de cette taxe générée de l’affichage des plaques de l’activité professionnelle libérale, à l’instar des cabinets de médecins, d’avocats et des commissaires aux comptes, etc.

L’autre mesure prise par l’exécutif communal est relative à l’augmentation de droits de la table à hauteur de 50% et dont le montant varie entre 400 et 800 DA/jour en fonction de l’endroit. L’assemblée communale a, en outre, délibéré sur une décision permettant au trésorier de la commune de percevoir les droits d’affichage urbain à caractère publicitaire. Cette délibération va permettre à la commune le recouvrement d’un passif de créances estimé à 28 millions de DA et la réalisation d’une recette supplémentaire de l’ordre de 100 millions de DA par an à compter de 2017.

Déjà, dans le budget 2016, la commune d’Oran avait anticipé sur la mise en application des directives du ministère de l’Intérieur, appelant les collectivités locales à prendre l’initiative économique et participer à la création de la richesse et de l’emploi. En effet, cette dernière avait introduit un nombre de mesures à sa gestion financière. Le budget supplémentaire pour l’année 2016 incarnait déjà cette nouvelle vision du développement de l’économie locale, en offrant la possibilité de créer de nouvelles ressources financières susceptibles de soulager la trésorerie communale et lui assurer un certain équilibre. Ainsi, il a été décidé une augmentation des droits d’occupation du domaine pour l’installation des palissades et les droits d’utilisation des espaces autorisés des loyers des kiosques et des locaux communaux occupés par des entreprises.

Les élus ont décidé également de revoir à la hausse le montant des droits d’utilisation des infrastructures sportives à hauteur de 20%, et celui d’utilisation des marchés couverts et la tarification des droits de stationnement, ainsi que le loyer des locaux à usage commercial, utilisés par les associations à caractère sportif à hauteur de 30%. Par ailleurs, plusieurs propositions allant dans le même sens ont été soumises aux élus avant qu’elles ne soient approuvées. Il s’agit d’une augmentation des droits d’occupation des surfaces de vente des tickets de tramway et d’organisation des fêtes et cérémonies dans les salles privées, ainsi que la création d’une tarification concernant les prestations ayant trait aux opérations de désinfection et de dératisation par les services de DHA.

infrastructures sportives des JM-2021

Mise à niveau des anciennes structures



En attendant l’inscription financière au profit des opérations d’aménagement et de mise à jour des anciennes infrastructures sportives à Oran, le wali a ordonné le lancement d’un concours d’architecture et l’élaboration des cahiers des charges pour la réalisation de ces travaux, avant la fin du 1er semestre 2017, a-t-on appris, hier, auprès de M. Gharbi Badr Eddine, directeur de la jeunesse et sport de la wilaya d’Oran. Parmi les infrastructures concernées par les opérations de réhabilitation et de mise à jour, la piscine olympique du jardin communal, le club de tennis de St-Hubert, le centre équestre Antar-Ibn Chadad d’Es-Sénia et le champ de tir de Bir El-Djir.

Concernant les autres infrastructures, le même responsable a indiqué que la première tranche du grand complexe olympique, qui comprend le grand stade de football et le stade d’athlétisme, est en voie d’achèvement. Quant à la deuxième tranche, qui regroupe la salle omnisports et le complexe nautique, les travaux n’ont pas encore démarré. L’opération est en phase d’étude, a-t-il ajouté. Ainsi, les travaux de la deuxième tranche devront être lancés prochainement, étant donné que le marché a été validé avec la levée de quelques petites réserves. Pour les autres infrastructures en cours de réalisation, deux salles ont été réceptionnées cette semaine. L’une est dans le quartier El-Akid Lotfi, et offre une capacité de 500 places, l’autre à Sidi El-Bachir, et dispose de 1.000 places. Ces deux salles sont destinées à accueillir de nombreuses compétitions, entre autres, d’escrime et de tennis de table.

Le taux d’avancement des cinq salles omnisports restantes est à plus de 90% et elles devront être opérationnelles prochainement. Par ailleurs, s’agissant du projet de réfection et de remise à niveau du grand palais des sports de M’dina El-Djdida, M. Gharbi Badr-Eddine assure : «Nous attendons une enveloppe financière pour lancer les travaux de réhabilitation du palais des sports dont l’estimation budgétaire avoisine les 400 millions de dinars.» L’inscription financière de cette opération n’a pas été encore faite. Selon le DJS, les infrastructures dont dispose la capitale de l’Ouest suffisent largement pour accueillir les compétitions des 28 disciplines prévues. Il n’est pas inutile de rappeler que l’ensemble des projets en question ont été lancés dans le cadre de la mise en œuvre du plan quinquennal 2010-2014, avant même le dépôt de la candidature pour les Jeux méditerranéens de 2021. Dans ce cadre, une enveloppe financière de 5 milliards de DA a été allouée à la wilaya d’Oran pour le lancement d’équipements sportifs destinés à la promotion du secteur, parmi lesquels le stade olympique d’Oran, d’une capacité de 40.000 places, les terrains de réplique, le stade d’athlétisme, la salle omnisports de 6.000 places, le centre d’hébergement. À cela s’ajoute le projet du village méditerranéen à Bir El-Djir réalisé à plus 70%, d’une capacité de 4.000 lits. Cette structure d’hébergement devrait accueillir 6.500 athlètes dont les premiers seront ceux des délégations sportives des pays qui participeront aux JM-2021.

Habitat précaire

170 familles relogées



Les opérations de relogement des familles occupant les immeubles vétustes et menaçant ruine à Oran ont repris cette semaine. La première phase a concerné 170 ménages qui habitaient un bidonville dans le quartier El-Barki.

Ces derniers ont été relogés au nouveau du pôle urbain 3.100-Logements, dans la daïra d’Oued Tlélat. Cette nouvelle opération a été précédée par une autre similaire ayant bénéficié à 208 familles du quartier Derb, parmi celles qui avaient bénéficié de décisions de pré-affectation en 2011. Celles-ci ont emménagé dans le nouveau pôle urbain de Gdyel.

Les habitants d’un centre de transit à El-Hamri ont, à leur tour, reçu des décisions de pré-affectation en attendant leur relogement définitif. Le wali d’Oran à annoncé, en début d’année, un programme d’attribution de plus de 16.000 logements sociaux locatifs au profit des différentes couches sociales dont les familles résidant dans le vieux bâti et des habitations précaires.



Distribution du gaz

1.580 foyers raccordés à Tafraoui



Pas moins de 1.580 foyers dans la localité de Tafraoui ont été raccordés au réseau de gaz naturel. L’opération a permis à la wilaya d’Oran d’atteindre un taux de couverture de 78%. Selon le directeur de l’énergie de la wilaya, ce raccordement de clientèle nouvelle s’inscrit dans le cadre du programme quinquennal en cours de réalisation et ayant bénéficié d’une enveloppe financière de 235 millions de DA. Cela concerne 70 localités réparties entre 18 communes, sur lesquelles 13 ont été reçues. Les travaux de distribution du gaz naturel sont en cours au niveau des cinq communes restantes, à savoir Benfriha, Boufatis, Bousfer, El-Ançor et Aïn El-Karma. Ils seront réceptionnés le premier trimestre 2017, selon le responsable du secteur à l’échelle locale. Avec la réception des projets en cours, le taux de couverture, qui était de 64% avant le lancement du programme quinquennal, devra atteindre 85%. Il faut savoir que ce programme totalise, quant à lui, un investissement global de plus de plus de 5 milliard de DA. Il ya quelques semaines, la direction de distribution du gaz naturel relevant de la circonscription d’Es-Sénia avait annoncé l’achèvement et la réception des travaux de 71,25 km de réseau de distribution destiné à alimenter la localité de Haï Nedjma (Chteïbo), dans le cadre du programme (RCN). Au total, 8.693 foyers ont bénéficié du raccordement au réseau de gaz grâce à cette opération. Cette dernière permettra à la localité de Haï Nedjma d’atteindre un taux de couverture de 96%. Cependant, de nombreux foyers ne sont raccordés en raison des fosses septiques qui ne sont pas encore totalement éradiquées.



Prévention des accidents de la route et des dangers d’internet

La police dans les établissements scolaires



Dans le cadre des actions de sensibilisation menées par la sûreté de la wilaya au profit de la population, les services de la cellule de communication et des relations publiques ont organisé une journée d’information sur la prévention routière, à laquelle ont participé 176 élèves des établissements primaires Hankour-Mohamed et Rouis-Rayah. Dans le même registre, une campagne de sensibilisation contre le danger de l’internet et la cybercriminalité a été organisée conjointement par la cellule de communication et le service de la police judiciaire, au niveau de l’établissement moyen Mohamed-Bensaïd. Des spécialistes de la prévention et des psychologues ont participé à ces actions de sensibilisation.