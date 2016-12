Arabie saoudite : Céder 49% d’Aramco en 10 ans

L'Arabie saoudite compte céder sur dix ans 49% des parts de son géant pétrolier Aramco, dont l'introduction en Bourse est annoncée pour 2018, a rapporté, hier, le quotidien saoudien Al Eqtisadiah. «Le gouvernement saoudien entend céder 49% d'Aramco en dix ans», écrit le quotidien spécialisé dans son édition en ligne, en citant «un haut responsable».

Le fruit de cette opération sera investi «localement et à l'étranger» par le Fonds public d'investissements du royaume, ajoute ce responsable non identifié, sans donner d'autres détails. Premier exportateur mondial de brut, le royaume saoudien, sous pression de la baisse des prix du pétrole, a annoncé cette année une introduction en Bourse d'Aramco, dans le cadre d'un plan de restructuration de son économie, trop dépendante de l'or noir.

Ce plan, présenté en avril par le vice-prince héritier, Mohammed ben Salmane, le nouvel homme fort du royaume, a prévu jusqu'ici la cession de moins de 5% d'Aramco, avec l'ambition de constituer un fonds souverain de quelque 2.000 milliards de dollars (1.912 milliards d'euros). En septembre, le patron d'Aramco, Amine Nasser, avait évoqué l'année 2018 pour l'introduction en Bourse de son groupe, qui assure la totalité de la production de brut du royaume. M. Nasser avait ensuite affirmé que la cession de 5% seulement d'Aramco ferait de l'opération la plus importante introduction en Bourse de l'histoire, loin devant l'entreprise chinoise de commerce en ligne Alibaba, qui avait levé 25 milliards de dollars en Bourse en 2014.

«Je ne pense pas qu'on reverra une introduction en Bourse de cette ampleur à l'avenir», avait-il ajouté devant le Congrès mondial de l'énergie, tenu en novembre à Istanbul, en Turquie.

En prévision de son introduction en Bourse, Aramco doit commencer en 2017 la publication de ses bilans trimestriels, une opération qui fournira de meilleures données pour les investisseurs potentiels, avait-il indiqué. Les parts d'Aramco seront proposées, selon lui, sur le marché saoudien, mais la même opération est envisagée sur des places étrangères comme New York, Tokyo et Hong Kong.