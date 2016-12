Fédération nationale des travailleurs des finances : Relance des revendications

La Fédération nationale des travailleurs du secteur de la finance a relancé la tutelle à l'effet de satisfaire les revendications socioprofessionnelles des travailleurs, se disant attachée au dialogue et à la concertation pour dégager les solutions idoines aux problèmes soulevés. Laslaâ Nacer, président de la Fédération affiliée au Syndicat national autonome des personnels d'administration publique (Snapap), a indiqué, dans une conférence de presse, que le «conseil national a décidé d'observer une grève nationale de 5 jours à partir de dimanche 25 décembre 2016 comme seconde étape après l'organisation, jeudi dernier, d'un sit-in devant le ministère des Finances». «Ce mouvement de protestation a pour objectif de sensibiliser à la nécessité de donner suite aux 22 revendications socioprofessionnelles des travailleurs du secteur dont celles relatives à la révision des statuts et régimes indemnitaires, l'avancement automatique des travailleurs ayant cumulé 10 années d'expérience et plus, ainsi que le calcul de la prime de rendement sur la base de 40%», a fait savoir le même responsable.

La Fédération exige également la création d'une prime de souveraineté et la titularisation des travailleurs contractuels ou vacataires sur la base des diplômes. L'attribution de la qualité d'officier de la police judiciaire pour certains postes supérieurs, la conclusion d'accords de formation au profit des fonctionnaires et l'organisation de sessions de perfectionnement figurent parmi les revendications soulevées à la tutelle, a-t-il ajouté. Selon M. Laslaâ, son syndicat «demeure attaché au dialogue et la concertation avec le ministère des Finances pour négocier les moyens de satisfaire ces revendications».