Groupe GICA : Une « Charte Client » pour la fidélité

Occupant une position de leader dans l’industrie nationale du ciment, le Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA) entend consolider cette place sur un marché, de plus en plus concurrentiel. L’opérateur public vient de lancer, en effet, une offensive dans le but de renforcer sa stratégie commerciale et de marketing et préserver son image de marque.

Il s’agit d’une «charte client», projet initié en partenariat avec le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (CREAD). «Basé sur cinq engagements et cinq valeurs fondamentales partagées entre le groupe et ses clients», ce projet vise comme objectif premier «de gagner leur confiance et fidéliser le plus grand nombre d’entre eux». Dans cette optique, la relation avec le client, étant considérée comme une de ses priorités, le groupe s’engage, à la faveur de cette charte, «à améliorer la qualité d’accueil et l’accessibilité dans ses services commerciaux, tout en généralisant l’utilisation d'internet, pour une meilleure maîtrise de la gestion du flux clientèle». Le groupe envisage également la mise en place «d’un centre de surveillance et de veille stratégique, afin de favoriser l’écoute et les échanges avec ses clients».

Dans le cadre de cette démarche, le groupe GICA s’engage «à mesurer périodiquement l'efficacité de sa démarche client à travers des enquêtes régulières et à inscrire sa stratégie commerciale dans le cadre d'une action éco-citoyenne et de développement durable».

Le groupe, qui affiche l’ambition d’augmenter ses capacités de production à 20 millions de tonnes à l’horizon 2019, entend ainsi «gagner la confiance totale des clients», par le maintien et le respect de ses engagements, «une action fondée sur le respect des règles et des pratiques commerciales», ainsi que «l’écoute client» qui constitue l’indicateur «permettant l’anticipation de ses besoins et son accompagnement dans sa démarche commerciale». Le projet «charte client» imposé par les impératifs du marché, en matière de qualité, de disponibilité, et de performance, vise, entre autres, «à offrir, à moyen terme, des produits innovants par la mise à la disposition de la clientèle d’une gamme très large de produits et de services personnalisés». À titre indicatif, à fin octobre 2016, le groupe a atteint une production de 10.175.315 tonnes de ciment contre 9.807.102 tonnes de ciment durant la même période de 2015, soit une évolution de 4%. Pour l’année 2017, le groupe table sur une production de 13.200.000 tonnes de ciment, avec l’entrée en production de la deuxième ligne de la cimenterie d’Aïn El-Kebira.

