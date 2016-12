25e Foire de la production nationale : Booster la concurrence

De Touggourt à l’international. En 11 ans d’existence, l’entreprise «Shams Tamassine», spécialisée dans l’artisanat, dont le nom renvoie à une des zaouïa de la tariqa tidjania, enchaîne les prouesses. L’une après l’autre.

Et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Elle tient bien son espace au stand réservé aux ventes promotionnelles au Salon de la production nationale.

Les premiers manteaux en coton, cousus à la main, ont été destinés à l’exportation, en France précisément. Latifa, une des 22 femmes composant cette entité, affirme que le prix de l’unité avoisinait les 3.000 euros. En Algérie, précise-t-elle, le manteau coûte 60.000 dinars et 40.000 en promotion. Mais, elle indique que «les gens trouvent le produit excessivement cher». Émerveillées, les visiteurs, à coup d’une série de questions, entament des discussions infinies avec la vendeuse qui précise que «Shams Tamassine» expose pour la première fois dans une foire nationale. Un exemple parmi tant d’autres des entreprises qui ont tracé toutes seules leur chemin. Balayant tous les écueils, elles ont fini par apporter une plus-value aux secteurs auxquels elles appartiennent.

Les noms diffèrent, les slogans aussi, mais le point commun entre ces entreprises, dont certaines sont nées dans le cadre de l’Ansej, réside dans la détermination de promouvoir le produit local. Les cadrans de la montre indiquent 11 heures tapantes. Et c’est par grappes que les visiteurs se rendent à la Safex. L’afflux considérable est enregistré au stand de l’électroménager. Les citoyens veulent tout savoir : prix, promotions, facilités et nouveautés. Arrivé au stand d’IRIS, les différents responsables nous expliquent que la concurrence ne fait pas peur à l’entreprise qui a enregistré un saut important par rapport à l’année dernière. «Après avoir fait notre preuve dans l’électroménager et l’audiovisuel, IRIS compte, pour l’année 2017, passer à l’informatique», nous confie un des représentants de l’entreprise, qui explique que des facilités sont accordées à travers la banque. Pendant cette discussion, brève soit-elle, des dizaines de personnes, des jeunes en particulier, viennent demander le dernier téléviseur écran incurvé, dont le prix avoisine les 300.000 dinars. À ce sujet, les différents représentants de banques interrogés affirment qu’ils redoublent d’efforts pour accorder des facilités aux investisseurs. À l’ouverture de la 25e édition de cette foire, le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a instruit les banques à trouver de meilleures formules pour faciliter la tâche aux investisseurs. Les minutes s’égrènent. On s’arrête chez un brodeur qui confectionne des drapeaux où les couleurs chamarrées se côtoient en parfaite harmonie. Aïssa Abderrahmane dira que son entreprise «Maison du drapeau», héritage paternel, travaille avec le ministère des Affaires étrangères, les gardes républicains ainsi que les entreprises privées. «Aujourd’hui, nous sommes sollicités par le Burkina Faso et la Guinée pour exporter nos produits», explique notre vis-à-vis.

