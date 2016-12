Agriculture de montagne : Un potentiel à valoriser

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdeslam Chelghoum, a fait savoir que plusieurs programmes de développement sont en cours de réalisation dans l’objectif de protéger les zones montagneuses contre les facteurs naturels, dont l’érosion et les glissements de terrain, et ont nécessité de réunir des conditions propices dans ces zones montagneuses pour créer de la richesse.

À ce titre, «de grands efforts seront déployés dans le cadre du quinquennat 2015-2019 pour développer l’agriculture de montagne et lui donner une nouvelle place», a déclaré le ministre, lors d’une rencontre organisée au parc national de Tlemcen, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale des montagnes.

Il a rappelé, en outre, que 12.000 km de pistes agricoles et forestières ont été réalisées à travers le pays depuis le premier quinquennat 2000-2004 et jusqu’à la fin du quinquennat 2010-2014.

M. Chelghoum a précisé que les zones montagneuses du pays disposent de plus de 300.000 petites exploitations agricoles constituant plus de 20% des superficies agricoles et 70% des espaces boisés.

Ces zones, a-t-il dit, revêtent une grande importance dans l’économie nationale pouvant accueillir plusieurs filières agricoles, à l’instar de l’élevage et de l’arboriculture fruitière.

Sachant que cette agriculture, qui a ses propres spécificités et qui pourrait à elle seule satisfaire une grande partie des besoins du secteur agricole national, peut envisager de montrer son véritable potentiel.

Oléiculture, apiculture, sylviculture… la liste des activités économiquement viables de l'agriculture de montagne est encore longue et se doit impérativement d’être encadrée en tenant compte de sa spécificité. Surtout que l’agriculture reste l’une des principales activités économiques sur lesquelles mise l’État algérien pour pallier le secteur des hydrocarbures, pour être un créateur de richesse du pays, mais aussi pour assurer l’autosuffisance de la population.

À cet effet, et selon le ministre, le département ministériel accorde une grande importance aux cultures de montagne, surtout les oliviers, figuiers, amandiers et les cerisiers, soulignant l’importance des fruits de ces arbres dans le marché national et sur le plan de la création d’emplois.

«Des démarches sont en cours au niveau du ministère pour relancer des produits agricoles de montagne, à l’instar du pommier de qualité ‘‘Golden’’ et du raisin de montagne qui a réalisé un franc succès dans la wilaya de Mascara.» Il sera également nécessaire d’intégrer des espèces végétales en zones montagneuses, à l’instar de l’olive «la Sigoise».

Kafia Aït Allouache