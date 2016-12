Salon international de la promotion immobilière : Des projets sous verre

Les professionnels de la promotion immobilière se donnent rendez vous du 08 au 11 février 2017 à la 1re édition du Salon international de la promotion immobilière (SIPIAU). Cet événement économique, premier du genre, sera une occasion pour les promoteurs immobiliers de présenter au grand public et aux professionnels du secteur les réalisations sur le terrain, et les projets à venir inscrits au programme des promoteurs. Le SIPIAU sera également un véritable «espace d’échanges et d’opportunités relationnelles avec les décideurs des collectivités locales, des banques, des bureaux d’études et des organismes de conseil», a annoncé Naïma Alouche, responsable de communication du SIPIAU, au cours d’une conférence de presse à Alger. Il faut savoir que le secteur de l’Urbanisme est en plein essor ces dernières années grâce, notamment, aux programmes de construction de logements, toutes formules confondues, initiés par le gouvernement.

Organisé par l’agence SPP Communication, le Salon de la promotion immobilière est un événement associant à la fois plusieurs acteurs, tels que les institutions professionnelles, les maîtres d’ouvrages, les concepteurs, les investisseurs et les établissements financiers. Il est aussi, selon la conférencière, «un moment d’échanges, d’analyse, de réflexion sur le métier de l’immobilier, sur les solutions et les perspectives de demain». Pour sa 1re édition, SIPIAU 2017 rassemblera, en 4 jours, plus de 300 exposants dont de nombreuses entreprises étrangères du domaine de la promotions immobilière et de l’aménagement urbain, en présence de 30.000 visiteurs potentiels. Au programme de la manifestation, les organisateurs prévoient l’organisation des conférences plénières avec des cycles de séminaires thématiques, en sus d’un espace dédié aux discussions d’affaires.

Les visiteurs particuliers du Salon pourront bénéficier de conseils et d’expertise pour transformer toutes leurs envies immobilières en réalité maîtrisée et concrète. SIPIAU 2017 se veut également un rendez-vous incontournable de la filière de l’immobilier, de la construction, de l’habitat, de la décoration et de l’aménagement urbain, et une rencontre entre les métiers de l’urbanisme, de l’aménagement, de la construction et de l’investissement. Cette manifestation intervient à un moment où le secteur est en pleine mutation. En effet, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville avait affirmé, le mois dernier, qu'il procédera au retrait de l'agrément des promoteurs immobiliers non inscrits au Tableau national des promoteurs immobiliers avant la fin du novembre.

Sur les 6.225 promoteurs agréés, seulement 1.543 promoteurs ne se sont pas inscrits au Tableau national des promoteurs immobiliers, formalité obligatoire depuis 2012, avait précisé le ministère dans un communiqué.

Les promoteurs immobiliers non inscrits ont été destinataires de mises en demeure pour régulariser leur situation. Quant aux promoteurs immobiliers qui exercent sans agrément, le ministère a enregistré, jusqu'à ce jour, 26 promoteurs répartis sur 12 wilayas, dont les dossiers seront soumis à la justice. Concernant les agences immobilières, le ministère a enregistré 613 agents n'ayant pas déposé leurs dossiers. Par ailleurs, le ministère a procédé à l'évaluation de l'opération d'implication des entreprises nationales dans la réalisation des projets de logements et d'équipements publics, cette évaluation a révélé que de nombreuses entreprises n'ont pas honoré leurs engagements, alors que d'autres n'ont pas manifesté leur volonté de participer à ces programmes publics. Le communiqué a également indiqué que le ministère a recensé de nombreux appels d'offres infructueux dans ce secteur.

Certaines entreprises nationales se sont désistées de ces marchés à cause des prix, alors que d'autres se sont désengagées après leur participation. Parmi ces entreprises, 13 ont reçu un ou deux avis de résiliation, les exposant ainsi à une interdiction de participation d'une année, en plus de leur classement sur la liste noire, ajoute le communiqué du ministère. Ceci, pour dire que l’État a commencé à mettre de l’ordre dans secteur pour permettre de l’assainir, ce qui permettra certainement d’avoir de meilleures pratiques de gestion. En attendant, la tenue de ce Salon va représenter une occasion pour les visiteurs et professionnels du secteur de découvrir les nouveautés proposées par les exposants (promoteurs de l’immobilier et de l’aménagement urbain, institutions, collectivités locales, architectes, banques, bureaux d’études, agences immobilières...).

Mohamed Mendaci