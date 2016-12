Rentrée professionnelle le 26 février 2017 : Une offre de formation élargie

Les inscriptions pour la rentrée professionnelle, session de février 2017, seront ouvertes le lundi 2 janvier, indique le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels sur son site internet.

Après la clôture de cette opération, devant intervenir le 18 février 2017, des journées de sélection et d’orientation sont prévues du 19 au 21 février. Cette étape sera suivie par celle consacrée à la proclamation des résultats, le 22 février, avant l’avènement de la rentrée officielle, aussi bien pour les reconduits que pour les nouveaux stagiaires, qui est attendue le dimanche 26 février 2017, souligne le calendrier consacré à la rentrée professionnelle. Il faut savoir que l’offre globale pour cette année 2016-2017 prévoit pas moins de 424.000 postes de formation dont 17.600 concernent les établissements privés de formation professionnelle, comme souligné, en septembre dernier, par le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels. M. Mohamed Mebarki avait alors indiqué que «l’offre englobe 296.000 postes de formations diplômantes (70% par rapport à l’offre) et 128.000 postes de formation qualifiante (30 % par rapport à l’offre)».

Le secteur a mobilisé l’ensemble des moyens nécessaires en infrastructures, équipements techniques et scientifiques et encadrement pour assurer la réussite de l’année professionnelle 2016-2017. Aussi et en termes de spécialités, toutes les wilayas ont élargi leurs offres. La diversification des offres de formation intervient, en fait, dans le cadre de la modernisation et de l’actualisation des méthodes dans le souci de répondre de manière efficace aux besoins du développement économique et, en priorité, aux besoins de la conjoncture économique actuelle. Outre l’ouverture d’une nouvelle académie CISCO, au niveau du centre d’excellence de Bou Ismaïl (wilaya de Tipasa), les efforts se poursuivent pour assurer une prise en charge optimale des besoins en formation. Pour rappel, la rentrée professionnelle de septembre dernier s’était déroulée «dans de bonnes conditions, à tous les niveaux», puisque les objectifs visés avaient été atteints, comme mis en relief par le premier responsable du secteur, qui a affirmé que cette réussite est le résultat du «travail sérieux et méthodique» des directeurs de l’Enseignement et de la Formation professionnels, ainsi que de tous les travailleurs et les autres acteurs concernés. Lors de la précédente rentrée, un effectif de 303.000 stagiaires et apprentis avait été «effectivement incorporé dans les différents modes et dispositifs de formation initiale et continue, sur une offre globale de 424.000 postes de formation. Cet effectif vient s’ajouter aux 275.000 reconduits, pour totaliser 578.000 stagiaires et apprentis», avait signalé le ministre, rappelant qu’en outre, le secteur assure «dans le cadre de diverses formules, la prise en charge de la formation de plus de 100.000 stagiaires». En somme, ce sont donc quelque 700.000 apprenants qui sont inscrits à la formation professionnelle.

Le secteur de la Formation et de l’Enseignement professionnels se fixe le double objectif d’assurer la formation d’une main-d’œuvre qualifiée, répondant aux exigences et aux besoins du marché du travail, à travers notamment la formation résidentielle et la formation par apprentissage, et d’assurer la formation, la reconversion, le perfectionnement et le recyclage des travailleurs par le biais de la formation continue. Il faut dire que le secteur dispose d’un vaste réseau d’établissements et de structures de formation qui sont répartis à travers le pays et qui dispensent des formations qualifiantes et diplômantes couvrant une large gamme de spécialités, dans divers modes et niveaux de qualification. En effet, de nombreux certificats et diplômes sont délivrés au profit des stagiaires à l’issue des formations dispensées, notamment le Certificat de formation professionnelle spécialisée (CFPS), le Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) et le Certificat de maîtrise professionnelle (CMP). Les candidats disposant d’un niveau de 2AS ou de 3AS peuvent prétendre à des branches professionnelles spécifiques à leurs profils respectifs. D’autre part, l’enseignement professionnel permet à ses bénéficiaires de préparer des diplômes, tels que DEP1, DEP2 et de technicien supérieur, d’apprendre un métier, en passant progressivement du monde de la formation à celui de l’emploi. Il convient de signaler, dans ce contexte, que pas moins de 83% des demandeurs d’emploi issus des centres de formation professionnelle ont été insérés dans le monde du travail, et ce moins de six mois après le dépôt de leur demande de travail auprès de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM). Ceci concerne les diplômés de la formation professionnelle soumettant leur candidature pour des postes de travail. Les autres, ceux qui préfèrent créer leur entreprise, s’installent facilement à leur propre compte.

Soraya Guemmouri