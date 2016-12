Grand Angle : Et après…

« Coup de poignard » dans le dos, « trahison », dirigeants et médias israéliens n’ont pas ménagé l’administration américaine sortante après l’adoption de la résolution 2334 par le Conseil de sécurité de l’Onu exigeant de l’Etat hébreu l’arrêt des activités de colonisation dans les territoires palestiniens occupés en Cisjordanie et à al Qods-Est. L'administration américaine s’est abstenue cette fois-ci, sous prétexte que le texte en question « ne représente aucune menace

« pour Israël. Le Congrès américain, dominé par le lobby sioniste, a toujours fait pression sur les administrations successives pour brandir leurs vetos, bloquant ainsi une trentaine de résolutions contre Israël. En 2011, Washington avait pourtant apposé son veto à une résolution similaire. Même si la réaction américaine avait des relents de bonne conscience, en soulignant l’attachement de l’administration Obama à la création de deux Etats, il n’en demeure pas moins que ce fait rare dans les annales suscite tout de même quelques interrogations. Cadeau empoisonné pour le futur locataire de la Maison Blanche ou réaction d’orgueil d’un Obama éclipsé durant ses deux mandats par l’intransigeance et l’inflexibilité israélienne ? Mais quand bien même la résolution représente un pas important pour la question palestinienne, il est toutefois nécessaire de souligner que le texte est loin d’être contraignant pour les Israéliens. Il s’inscrit dans la lignée de la résolution 465, adoptée en 1980, qui dénonçait déjà l’extension des colonies, jugées illégales. En effet, le nombre de colons s’élève à présent à 590.000 en Cisjordanie et à al Qods-Est, dont 90.000 au-delà de la barrière de sécurité construite par les Israéliens. L’examen actuel d’un projet de loi à la Knesset légalisant tous les avants-postes – colonies sauvages et illégales, même au regard du droit israélien – illustre l’attitude qu’a de tout temps adopté l’Etat hébreu. Israël continue de jouir d’une impunité savamment entretenue par les puissances occidentales. Un

« confort » apparemment pérenne avec l’avènement de M. Trump, que la droite nationale religieuse compte évidemment exploiter à fond. Sachant que le président élu a réitéré son intention de faire déménager l’ambassade des Etats-Unis de Tel Aviv à al Qods, en rupture complète avec la tradition diplomatique de son pays, selon laquelle le statut de la ville sainte ne sera déterminé que dans le cadre de négociations de paix qui s’inscrivent déjà dans les calendes grecques…

M. K.