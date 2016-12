Adoption d’une résolution exigeant l’arrêt des activités de colonisation en Palestine : « Un grand camouflet » pour Israël

Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté, vendredi, une résolution exigeant d’Israël l’arrêt immédiat des activités de colonisation à Al Qods-Est et en Cisjordanie occupée. Le vote de la résolution a enregistré 14 voix pour et une seule abstention, celle des États-Unis qui a cependant refusé d’apposer son veto au texte proposé par l’Égypte au nom des pays arabes.

Le Conseil de sécurité a adopté pour la première fois en 38 ans une résolution pour condamner la politique de colonisation israélienne, présentée au vote à l'initiative de la Nouvelle-Zélande, du Sénégal, de la Malaisie et du Venezuela. Le texte somme les autorités israéliennes de «cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé, dont El-Qods-Est». Intervenant juste après l’adoption, Samantha Power, la représentante des Etats-Unis auprès de l’ONU a précisé que son pays « n’avait pas approuvé tous les termes utilisés dans ce texte». Mais elle a indiqué que les Etats-Unis ont refusé d’exercer leur droit de veto, car ils ont jugé que « le texte ne représentait pas une menace pour la sécurité d’Israël «. « Nous bloquons toute résolution qui représente une menace pour Israël «, a-t-elle dit. L’administration américaine s’est déjà prononcée par le passé contre les activités de construction de colonies menées par Israël qui érodent, selon elle, les espoirs de paix au Moyen-Orient mais a estimé qu’un projet de résolution pareil « risquait d’inciter les parties à ne pas revenir à la table des négociations «.



Une solution à deux États



Pour les responsables palestiniens, l’adoption de la résolution représente «un grand camouflet» pour Israël. «Il s'agit d'une condamnation internationale unanime de la colonisation et d'un fort soutien à une solution à deux Etats», a déclaré Nabil Abou Roudeina, porte-parole de la présidence palestinienne. Pour le numéro deux de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Saëb Erakat, il s'agit «d'un jour historique» et d'une «victoire (...) du droit international». «C'est un message clair et unanime de la communauté internationale dans son ensemble au (Premier ministre israélien Benjamin) Netanyahu: ‘‘votre politique n'apportera la paix et la sécurité ni à Israël ni à toute la région’’», a poursuivi M. Erakat. «La seule voie pour la paix est la naissance d'un Etat palestinien indépendant et c'est sur cela que s'est entendue la communauté internationale aujourd'hui au Conseil de sécurité», a-t-il ajouté.

Le mouvement palestinien Hamas a, également, salué l'adoption de cette résolution de l'ONU réclamant la fin de la colonisation israélienne dans les Territoires palestiniens occupés, se félicitant de l' «évolution importante» dans les positions internationales. «Le Hamas apprécie la position des Etats qui ont voté au Conseil de sécurité pour le droit du peuple palestinien (à vivre) sur ses terres et ses propriétés», a affirmé le porte-parole du mouvement, Fawzy Barhoum. «Nous saluons cette évolution importante dans les positions internationales», a-t-il indiqué, demandant «davantage de prises de positions comme celle-ci» pour permette «la fin de l'occupation» israélienne.



Jordanie : une décision « historique »



La Jordanie a salué hier comme une décision «historique» l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution réclamant l'arrêt de la colonisation israélienne. «Cette décision (...) est historique, elle exprime le consensus de la communauté internationale (à considérer) la colonisation israélienne comme illégale et réaffirme le droit historique du peuple palestinien (à vivre) à El-Qods et sur ses terres historiques», a affirmé le ministre jordanien de l'Information, Mohamed Momani.



Ban Ki-moon espère des « négociations sérieuses »



Le secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon a appelé les dirigeants israéliens et palestiniens à «créer un environnement propice pour un retour à des négociations sérieuses». «Le secrétaire général saisit cette opportunité pour encourager dirigeants israéliens et palestiniens à travailler avec la communauté internationale pour créer un environnement propice à un retour à des négociations sérieuses», a indiqué le porte-parole de Ban Ki-moon, Stéphane Dujarric, dans un communiqué. M. Ban «salue» l'adoption de la résolution 2334 (2016) portant «sur la situation au Proche-Orient, y compris la question palestinienne». Elle représente une «étape importante, mettant en lumière le rôle de meneur si nécessaire du Conseil et les efforts collectifs de la communauté internationale pour confirmer à nouveau que la vision (d'une solution) à deux Etats est toujours réalisable». «Les Nations unies se tiennent prêtes à soutenir toutes les parties concernées pour atteindre cet objectif», a précisé le communiqué.



La Nouvelle-Zélande salue le vote à l'ONU



La Nouvelle-Zélande a salué hier la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU condamnant les colonies israéliennes en territoire palestinien occupé, qui sapent le processus de paix au Proche-Orient. «Le Conseil de sécurité devrait faire plus pour soutenir le processus de paix au Proche-Orient et la position que nous avons adoptée est parfaitement en ligne avec notre politique de longue date sur la question palestinienne», a assuré le ministre néo-zélandais des Affaires étrangères, Murray McCully dans un communiqué. «Nous avons hâte de continuer à nous engager constructivement avec toutes les parties impliquées dans ce problème», a-t-il assuré.



Les États-Unis, soutien traditionnel d’Israël



Le secrétaire d'Etat américain, John Kerry, a pour sa part, indiqué que la solution à deux Etats était «le seul moyen de parvenir à une paix durable» au Moyen-Orient, affirmant que son pays ne pouvait faire obstacle à une résolution des Nations Unies qui appelle à promouvoir des négociations concluantes. «Aujourd’hui les Etats-Unis ont un objectif primordial: préserver la possibilité d'une solution à deux Etats» au Moyen-Orient a déclaré John Kerry. Le chef de la diplomatie américaine a relevé que les administrations américaines successives ont convenu que la solution à deux Etats était «le seul moyen de parvenir à une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens». Il a ajouté que l'avenir du Moyen-Orient est «menacé actuellement par les mesures sans précédent pour étendre la construction des colonies menée par les opposants à la solution à deux Etats». Expliquant la position des Etats-Unis qui ont refusé vendredi d'apposer leur veto à la résolution du Conseil de sécurité, Kerry a indiqué que son pays ne «pouvait en toute bonne conscience faire obstacle à une résolution de l'ONU qui précise clairement que les deux parties doivent agir maintenant pour préserver la possibilité de paix».

Réagissant à cette sortie du conseil de sécurité de l’Onu, le futur locataire du bureau ovale a fait savoir que «les choses seront différentes à l'Onu» après son arrivée à la Maison Blanche le 20 janvier prochain. Le parti-pris du nouveau président des Etats-Unis pour l’état hébreu, a été affiché tout au long de sa campagne électorale. M. Trump, dont l'une des promesses est de reconnaître Al Qods comme «capitale indivisible» d'Israël, avait très vite plaidé pour un veto américain pour ce projet de résolution.

L'administration américaine avait par le passé exercé son droit de veto pour bloquer une trentaine de résolutions contre Israël. En 2011, elle avait apposé son veto à une résolution similaire à celle adoptée ce vendredi par le Conseil de sécurité.

Mais cinq ans plus tard, l'administration Obama, qui entretient des relations difficiles avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a décidé de ne pas user de son droit de veto dans une dernière action pour imposer sa vision pour un accord de paix au Moyen-Orient. Les spéculations qui ont entouré la position américaine à quelques jours de l'adoption de la résolution ont ébranlé le gouvernement israélien qui a sollicité l'aide du président élu, Donald Trump.

M. T.



Satisfecit de la Ligue arabe

La Ligue arabe a accueilli favorablement une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui exige la cessation immédiate et complète de toutes les activités liées à la construction de colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés, ont rapporté des médias.

Le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul-Gheit a félicité le peuple et le gouvernement palestiniens pour cette résolution «cruciale» adoptée par une large majorité des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et ce, au terme de plus de 35 ans d'efforts pour une telle résolution.

«La résolution reflète un énorme soutien international à la lutte historique du peuple palestinien destinée à obtenir ses droits légitimes au sommet desquels l'établissement d'un Etat palestinien indépendant avec El Qods-Est comme capitale», a souligné le chef de la Ligue arabe dans un communiqué.

La résolution a été adoptée vendredi par 14 membres du Conseil de sécurité de l'ONU composé de 15 Etats membres, les Etats-Unis, le plus important allié d'Israël, s'étant abstenus sans recourir au veto malgré les tentatives du président élu des Etats-Unis Donald Trump.

Actuellement, plus de 400 000 colons israéliens vivent en Cisjordanie et au moins 200 000 autres à El Qods-Est, que les Palestiniens considèrent comme la capitale de leur futur Etat.