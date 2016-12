REGARD : À l’heure des nouvelles taxes

Les besoins, il n’y a pas à dire, changent, en fonction des contextes et des situations. C’est du moins ce que nous avons relevé ces derniers jours où l’heure est, à vrai dire, au shopping et au chalandage. La hantise de la hausse des prix est systématiquement suivie de réflexes et comportements, hissés carrément très souvent, au rang de phénomène social. Les anciens pris bien entendu, avant l’entrée en vigueur en janvier des nouveaux plus élevés emballent le consommateur qui, dans une ultime tentative, se lance dans une course contre la montre pour parer d’abord aux plus urgents et surtout fuir l’enfer des nouvelles taxes, notamment de certains produits, d’autant plus que la fin de l’année coïncide avec la période des soldes et des écoulements de stocks des magasins. Ce sont les articles électroniques et l’électroménager qui font, sans conteste le bonheur des familles algériennes qui ont ces jours-ci les yeux rivés sur les surprises que leur réserve le mois prochain. Autres temps, autres mœurs! Et le consommateur semble bien résolu à appliquer ce dicton à sa convenance et en tirer profit en ces temps de vaches maigres. Il suffit de faire un saut aux magasins situés à El Hamiz et les showrooms de marques connues dans ces deux domaines pour se rendre compte de cette évidence : c’est la ruée sur les réfrigérateurs, les cuisinières, les ordinateurs, les téléphones... Tout est bon à prendre. Certains commerçants, notamment les plus connus, ont même du mal à satisfaire tous les clients. Les esprits et les budgets des ménages vivent déjà à l’heure des nouvelles tarifications, de la raréfaction des ressources tout simplement. On peut dire que tout le monde trouve son compte en cette fin d’année qui sera bien particulière. Ce sont certainement les futurs couples qui vont profiter des offres actuelles, histoire d’éviter la spirale des prix, prévue à la faveur des nouvelles dispositions de la loi de finances de l’année prochaine.

Samia D.