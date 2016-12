Intempéries : Inondations, embouteillages, accidents meurtriers

On ne cesse de parler du virage de Ben Aknoun baptisé « S » par les habitués de ce tronçon de l’autoroute reliant Dar El Beida à Zeralda. Les intempéries qui ont marqué la capitale, mercredi dernier, ont provoqué une inondation à ce niveau, dépassant les 50 centimètres, rendant la circulation des automobilistes impossible, a-t-on constaté sur place. En effet, l’inondation a causé un énorme embouteillage et la circulation automobile quasiment bloquée sur cet axe. De nombreux automobilistes étaient pris au piège, ce qui a obligé la plupart d’entre-eux à emprunter les routes et les raccourcis limitrophes pour éviter le fameux "S". Il y a lieu de noter que la grosse

flaque d'eau qui s'est élargie vers la fin d’après-midi a bloqué les deux voies de l'autoroute Dar El Beida-Zeralda. Pour remédier à ce problème, les unités de la protection ont déployé quatre grandes pompes d'eau, deux camions, une ambulance et 30 agents, précisant que les éléments de la protection civile ont réussi à dégager un véhicule utilitaire submergé par les eaux au niveau des deux bassins sans qu'il n’y ait de perte humaine à déplorer, selon la cellule de communication de la protection civile qui a indiqué que « l'opération s’est poursuit jusqu'au pompage de la totalité des eaux au niveau de l'autoroute pour dégager la voie », a-t-ont précisé. Par ailleurs, la circulation sur la RN 1 reliant le nord au sud du pays, plus précisément l’axe Chiffa-Médéa, a été fortement perturbé aussi jeudi dernier, suite à des éboulements et des chutes de pierre qui se sont produits sur plusieurs sections de cet axe stratégique. Ces chutes ont provoqué la fermeture pendant plus d’une heure du tunnel du Ruisseau des singes, ce qui a incité la direction des travaux publics (DTP) en collaboration avec la protection civile de déployer d’importants moyens d’intervention pour dégager les blocs de pierres qui bouchaient la chaussée. L’intervention des équipes d’entretien de la DTP, soutenue par des éléments de la Protection civile, a permis la réouverture de cet axe routier à la circulation et d'éviter la formation de grands bouchons, a-t-on noté.



11 morts et 40 blessés en 48 heures



Il y a lieu de noter que des perturbations similaires ont été également signalées à Sidi-Ali et Haouch Messaoudi, entre El-Hamdania et Médéa, suite à des éboulements qui se sont produits après les fortes chutes de pluie qui se sont abattues sur la région durant les dernières 24 heures. Plusieurs équipes d’entretien ont été mobilisées pour dégager les déblais des terrassements du chantier du projet de dédoublement de la RN1, charriés par les eaux pluviales.

Le trafic routier devrait se rétablir complètement une fois la chaussée dégagée des quantités de boue qui rendaient la conduite difficile.

On dénombre onze personnes tuées et 40 autres blessées dans cinq accidents de la circulation survenus au cours des dernières 48 heures au niveau national, selon la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Djelfa, avec 06 personnes décédées et 37 autres blessées, lors d'une collision entre un bus de transport de voyageurs et un camion, survenue sur le CW167, commune et daïra de Had Sahary. Les éléments de la Protection civile sont par ailleurs intervenus durant la même période sur les régions nord du pays, notamment les wilayas d'Alger, Boumerdes, Mostaganem, Tizi-Ouzou, et Médéa où « plusieurs opérations d'épuisements et de pompage des eaux pluviales ont été effectuées à travers les quartiers infiltrés », suite aux dernières précipitations. Une femme âgée de 34 ans (enceinte) a été repêchée décédée par les plongeurs de la protection civile après avoir été emportée par les eaux d'Oued el Karma dans la commune de Boumerdes, le corps de la victime a été évacuée vers l'hôpital local. Dans la commune de Zemmouri, 03 personnes choquées, encerclées par les eaux pluviales à l'intérieur de leur habitation, ont également été évacuées vers le centre de santé de la région.

Le trafic routier reste très difficile sur la

RN 1 dans la commune de Tamezdida, wilaya de Médéa, suite au débordement d'Oued Atli, et la RN 5 à travers les communes de Boudouaou, Isser, Béni Amrane et Thenia suite à une stagnation des eaux pluviales.

Sihem Oubraham / APS