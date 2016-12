Solidarité : Une nuit aux côtés des sans-abris

Depuis la chute des températures dans la wilaya de Bordj-Bou-Arréridj, la direction de l’action sociale a lancé une opération continue de suivi et de solidarité envers les sans-abris.

Cette initiative louable a permis de prendre en charge les membres de cette catégorie de citoyens qui souffrent en plus des mauvaises conditions sociales de la rigueur du climat qui caractérise la région.

Dès la tombée de la nuit, ces citoyens qui errent dans les rues tout le long de la journée cherchent un endroit clément pour se protéger du froid glacial allant jusqu’au petit matin. La faim qui les tenaille ne les aide pas non plus à supporter la chute des températures qui peuvent tomber au dessous de zéro degré, comme c’est le cas ces derniers jours.

Même les passants qui les aidaient du mieux qu’ils le pouvaient se font plus rares à cause du froid.Ce qui les pousse à aller d’un coin à un autre pour trouver un café encore ouvert ou un balcon assez large pour un tant soit peu se protéger de la pluie. L’endroit préféré de ces misérables demeure la gare routière ou ils peuvent partager leur détresse avec un voyageur qui aura raté son bus ou qui en attend un autre.

Justement, ce sont ces lieux qui sont visés par les équipes de la DAS accompagnés par des représentants de la police, de la protection civile et même de certaines associations qui descendent sur le terrain pour un contact direct avec les membres des catégories qu’elles défendent.

Des couvertures, des habits neufs sont distribués chaque jour aux personnes sans domicile fixe et qui sont priées également de regagner le SAMU social. Le chargé de la communication au niveau de la direction, M Abdelkader Dehimi, qui rappelle que beaucoup de ces personnes refusent de rejoindre la structure, lance un appel aux habitants pour signaler les gens en détresse pour que l’on puisse les prendre en charge avant qu’il ne soit trop tard. Il note qu’une partie de celles-ci accepte la main qui leur est tendue pour profiter d’un diner et d’un lit en attendant des lendemains meilleurs.



Les policiers au secours des membres de cette catégorie



Jeudi dernier, les policiers qui se contentaient de sécuriser les sorties ont changé de fusil d’épaule. Ils ont organisé leurs propres descentes. Mais au lieu des milieux du crime qu’ils guettaient, ce sont les sans domicile fixe qu’ils ont visés.

La caravane qui a démarré à

19 heures et demi, autant dire quand il commençait vraiment à faire très

froid, du siège de la sureté de wilaya, a sillonné les rues de la ville de Bordj Bou Arreridj à la recherche de ces personnes .

C’était touchant de voire ces hommes en tenue que les victimes craignaient tant les aider à se relever pour leur donner des repas complets et surtout chauds.

Cette chaleur n’avait d’égale que la noblesse du geste. Les SDF qui ont apprécié cette sortie pas comme les autres pouvaient y voir que la société ne les avaient pas oublié puisque les représentants de l’État, « Doula » comme ils l’appellent, étaient présents avec et pour eux.

Les agents qui ont promis de revenir ont accompli une autre mission qui fait partie de leurs prérogatives : la police de proximité. Rappelons que le SAMU social, qui a été créé il y a quelques années pour abriter les membres de cette catégorie, constitue un acquis important pour la wilaya. Situé au centre ville de Bordj Bou Arreridj, il a accueilli cette année 152 personnes dont 41 hommes adultes, 19 garçons, 84 femmes et 7 fillettes.

Fouad Daoud