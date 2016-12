COMMENTAIRE : Passer à la sphère économique réelle

Garantir la pérennité de l’entreprise passe par la protection de l’outil de production national. Cela suppose aussi que tout l’intérêt soit donné aux moyens qui permettent l’émergence d’une industrie performante et diversifiée et la mise en place d’une dynamique de marché régulée par les seuls paramètres de la qualité et de la compétitivité, dans le sillage de la stratégie nationale de promotion des exportations et de substitution à l’importation. Aussi, la priorité accordée à l’investissement productif, qui a bénéficié de mesures incitatives et évolutives, durant ces dernières années, conformément aux orientations économiques du pays, a été dictée par les objectifs du nouveau modèle de croissance, porté par une approche consensuelle, jusqu'en 2019, avec des perspectives à l'horizon 2030. Les richesses naturelles n’étant plus en mesure, à l'avenir, « de garantir la pérennité du modèle politique et social actuel de l'Algérie. Il nous faut donc aller chercher la croissance ailleurs, c'est-à-dire dans la sphère économique réelle, là où l'entreprise, publique ou privée, est la clé de voûte", avait averti le Premier ministre, lors de la dernière tripartite. La démarche préconisée devra être fondée, ainsi, sur les éléments d’une croissance, hors hydrocarbures, avec une projection de croissance de 7%, d’ici 2020, objectif retenu dans le cadre du plan d’action pour les cinq prochaines années. Pour ainsi dire, la transformation structurelle de l’économie nationale dépend du développement industriel. Une approche basée sur la valorisation du potentiel national de production dans des secteurs et activités à valeur ajoutée et la protection du produit national. Aujourd’hui, toutes les conditions et les ingrédients de la relance économique sont réunies. Il s’agit juste de « mettre en symbiose ces facteurs favorables et de mobiliser l'ensemble des acteurs dans le cadre d'une gouvernance et d'un plan qui allient vision stratégique, pragmatisme et responsabilité sociale et politique », avait affirmé le Premier ministre. En tant qu’acteur régulateur de la dynamique économique, les pouvoirs publics seront appelés à veiller à garantir les conditions de la croissance, dans le cadre d’une démarche qui place l’entreprise au centre de l’effort de développement.

D. Akila