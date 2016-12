mdn : 8 éléments de soutien au terrorisme arrêtés à Boumerdès, une arme et des munitions saisies à Djanet

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement combiné de l’Armée nationale populaire a saisi, le 22 décembre 2016 à Djanet (4e Région militaire), un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov et une quantité de munitions, tandis que la Gendarmerie nationale a arrêté 8 éléments de soutien aux groupes terroristes à Boumerdès (1re Région militaire)», note la même source. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des Gardes-frontières ont saisi à Tlemcen (2e Région militaire), «une quantité de kif traité s’élevant à 69 kilogrammes, tandis qu’un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire) 2 contrebandiers à bord de deux camions chargés de 5 tonnes de denrées alimentaires et 9.200 litres de carburant». À Souk-Ahras, Tébessa et El-Taref (5e Région militaire), des détachements de l’ANP «ont mis en échec des tentatives de contrebande d’une importante quantité de carburant s’élevant à 19.498 litres et ont saisi 2 véhicules». Dans des opérations distinctes menées par des détachements de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale à Tlemcen, Adrar, Djanet, Skikda et Tamanrasset, «123 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés», ajoute la même source. (APS)