à l’occasion de son anniversaire et de la fête nationale du japon : Le Président Bouteflika félicite l’Empereur et le Premier ministre

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à l’Empereur du Japon, Akihito, à l’occasion de la célébration de son anniversaire, réitérant sa détermination à œuvrer ensemble à la promotion des relations bilatérales. «Il m’est particulièrement agréable au moment où le Japon célèbre l’anniversaire de Votre Majesté de vous adresser mes meilleurs vœux de bonheur et de santé et davantage de progrès et de prospérité au peuple japonais ami sous Votre direction éclairée», a écrit le Chef de l’Etat. «Je saisis cette occasion pour vous réitérer ma détermination à œuvrer de commun avec vous pour la promotion des bonnes relations bilatérales qui unissent nos deux pays, en concrétisation aux valeurs de paix et d’amitié et pour l’intérêt commun de nos deux peuples amis», a conclu le Président Bouteflika. (APS)



… et le Premier ministre



Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, à l’occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, réitérant sa détermination à œuvrer ensemble à la promotion des relations bilatérales. «La célébration de la fête nationale du Japon m’offre l’agréable occasion de vous adresser mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux de santé et de bien- être pour vous-même, de progrès et de prospérité au peuple japonais ami», a écrit le Chef de l’Etat. «Je saisis cette occasion pour vous réitérer ma satisfaction quant au niveau atteint par les relations bilatérales qui unissent nos deux pays, et vous réaffirmer ma détermination à œuvrer à leur développement pour l’intérêt de nos deux peuples amis», a conclu le Président Bouteflika. (APS)