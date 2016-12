Le Directeur général de la sûreté nationale présente l’expérience algérienne en chine : Capacités scientifiques et compétence humaine

Le directeur général de la sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel, s’est rendu, au deuxième jour de sa visite en Chine, à la tête d’une délégation de cadres supérieurs de la sûreté nationale, dans plusieurs structures de l’université des sciences sécuritaires de Chine, a indiqué jeudi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

La visite a été entamée par une rencontre qui a regroupé la délégation algérienne et l’Instance du conseil scientifique présidée par le directeur de l’université des sciences sécuritaires, indiqué le communiqué qui précise que celle-ci a été marquée par la présentation d’un exposé sur les axes pédagogiques et les spécificités de la recherche scientifique qui contribue au développement et au renforcement des missions de la police en matière de protection des personnes et des biens.

Pour sa part, le général-major Abdelghani Hamel a abordé l’expérience de la Police algérienne et sa vision en matière de formation qui «repose principalement sur le renforcement des capacités scientifiques, la compétence et la qualification de la ressource humaine en s’appuyant sur les moyens pédagogiques modernes et la simulation de situations éventuelles en consacrant des espaces à l’entraînement afin de permettre une meilleure acquisition des techniques policières pour faire face au crime sous toutes ses formes».

La réunion sera suivie d’une visite au Centre de recherche scientifique de l’université des sciences sécuritaires qui compte plusieurs laboratoires spécialisés en recherche avancée, dans le but de prendre connaissance de l’évolution et des inventions de l’université en termes d’équipements et outils technologiques et en adéquation avec les exigences de la prévention et la lutte contre le crime, souligne la même source. A la fin de la visite, le directeur général de la sûreté nationale a signé le registre d’or, dans lequel il a salué la coopération entre les polices des deux pays, mettant l’accent sur la compétence de la Police chinoise et le rôle de l’université dans l’amélioration de la performance policière». (APS)