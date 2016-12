NOUVELLES De Sétif

Le wali sur les chantiers de Amouchas

Les grands projets de Oued el Bered

En parcourant récemment les communes montagneuses de la daïra de Amouchas, le wali, Nacer Maskri, qui s’est rendu tour à tour dans la commune chef-lieu de daïra, celle de Oued El Bered, aux confins des wilayas de Jijel et de Bejaïa, et celle de Tizi n’Béchar, a tenu à s’enquérir de visu de la dynamique de développement qui prévaut dans ces localités et aller au contact des nombreux citoyens venus à sa rencontre pour lui faire part de leurs préoccupations, non sans dire les avancées qu’ont connues leurs communes dans de nombreux secteurs.

A ce titre, le raccordement de 900 foyers au réseau de gaz naturel dans ces contrées lointaines souvent d’accès difficile a constitué l’événement, tant et si bien que le président de l’APC, Lemnaouer Bouazila, visiblement très ému de voir sa commune accéder à un taux de couverture de 98%, ne pourra s’empêcher de lancer: «Il ne me reste que les 3 petites agglomérations secondaires de Memla, Iemranène et Boukhrant, éparses, regroupant une centaine de foyers pour faire le plein. »

900 foyers qui auront nécessité un investissement de 426. 389.617,00 DA avec pas moins de 50 km pour le seul réseau de distribution. Le wali portera son choix sur une école primaire pour fêter avec les enfants et les enseignants cet acquis, soulignant la nécessité de veiller aux équilibres entre les communes en termes de couverture, appelant par ailleurs les citoyens qui ne l’ont pas encore fait à se rapprocher de la Sonelgaz pour la mise en place de leurs compteurs, non sans instruire les responsables concernés de raccorder toutes les écoles au gaz.

Dans cette dynamique de développement local, le grand chantier pour le renforcement de l’alimentation en eau potable du couloir Oued el Bered, Tizi n’Bechar, Amouchas et Sétif à partir de la source de Oued el Bered dont le débit mobilisé est de 450 litres/seconde, soit plus de 38 000 m3/jour, constituera à coup sûr l’autre grand acquis. Un autre grand projet concerne la réalisation, en dépit de la complexité du terrain, de 40 km de canalisations, 3 stations de pompage et 4 ouvrages de stockage d’une capacité globale de 10 000 m3. Il sera livré à la fin du premier semestre 2017.

Oued el Bered, c’est aussi aujourd’hui l’investissement privé avec la réalisation d’une unité de production d’eau minérale et une extension qui permettra plus tard la fabrication de jus LOG 6 et de lait UHT. En allant s’enquérir du processus de fabrication de cette unité qui produira 30 800 bouteilles/heure et induira, au-delà de la richesse, la création de 183 emplois directs et 366 indirects avec un coût d’investissement de 2,5 milliards de dinars, le wali qui encouragera l’initiateur du projet «El Kawther» portera une attention particulière au volet environnemental, notamment pour ce qui a trait aux rejets.

La réalisation et l’équipement d’un lycée de 800 places dont 200 pourront bénéficier de la demi-pension est l’autre projet qui portera les vertus du savoir jusque même dans ces contrées éloignées.

Ici le premier responsable de la wilaya, qui posera la première pierre de ce chantier, insistera sur la réduction des délais et prendra toutes les décisions nécessaires tendant à booster les travaux de cette réalisation.

Pas moins de 19 projets liés à la jeunesse, à l’éducation, l’hydraulique, les travaux publics et le logement, à l’investissement et au gaz naturel seront donc inspectés ou mis en service dans la daïra de Amouchas.

Le gaz pour 3.600 foyers



Au cours d’une sortie dans les communes montagneuses de Bouandas, Bousselem, Ait Noel Mzada et Ait Tizi , le wali a procédé à la mise en service de 3.643 foyers, permettant dès lors aux 60 communes de la wilaya d’être raccordées à cette source d’énergie.

Accompagné du président de l’APW et des autorités locales, il se rendra dans la commune de Bousselem où il procédera à la baptisation de la maison de jeunes au nom des frères martyrs Sidir Mokrane et Mohamed Tahar dans l’agglomération de Ain Dokar. Il procédera ensuite à la mise en service du gaz au profit de 2.697 foyers. Faisant de la proximité son leitmotiv, le premier responsable de la wilaya ira ensuite dans la commune d’Ait Noel Mzada aux confins de la wilaya de Bejaïa pour mettre une fois encore en service le gaz naturel. Dans un climat de fête populaire, le wali libérera ainsi cette source d’énergie tant attendue par les citoyens de cette commune avec le raccordement de 646 foyers inclus au programme en cours de raccordement de 1.183 foyers .

La fête n’en sera que plus grande dans la commune d’Ait Tizi où le gaz est également arrivé, marqué par le raccordement de 300 foyers sur les 2.010 qui sont en voie de réalisation avancée. Ainsi, avec l’achèvement prochain des programmes en cours dans ces communes montagneuses où l’effort de l’Etat se traduit par la mobilisation de 182 milliards de centimes pour le gaz, le taux de couverture de la wilaya sera porté à plus de 95%.

tramway

Lever les contraintes



Le chantier du tramway a été récemment inspecté par le wali accompagné du secrétaire général de la wilaya, des directeurs du conseil exécutif directement impliqués dans la réalisation de ce projet, du chef de projet et des responsables des bureaux d’études et entreprises de réalisation.

Une visite qui a permis au premier responsable de la wilaya de s’enquérir de visu, comme chaque samedi, de l’avancement des travaux et partant, s’enquérir de l’état d’application des décisions tendant à booster la dynamique de réalisation et mettre en synergie l’ensemble des intervenants à l’effet d’œuvrer à la coordination qui s’impose au titre d’une prise en charge intégrée de cette réalisation.

En parcourant cette première ligne de 15,2 km qu’aura à traverser le tramway pour un trafic de 5.000 voyageurs par heure et par sens, le wali ne manquera pas de marquer une halte à chaque point sensible de ce parcours, comme au secteur 4, cité des 300 logements où il consacrera une large partie aux travaux d’aménagement urbain après l’achèvement de la plate-forme, la pose du rail dans les deux sens et la mise en place des circuits électriques.

Le wali mettra particulièrement l’accent sur la nécessité de davantage de fluidité et de libérer la circulation au fur et à mesure que les travaux avancent sur les différents axes routiers touchés par ce projet. Nacer Maskri, qui reviendra souvent sur le volet inhérent à l’aménagement urbain dont les travaux ont également débuté, reviendra sur la nécessité d’accorder toute l’importance qui se doit à l’accessibilité et de mettre en place des passages aménagés pour les personnes aux besoins spécifiques.

« Nous traçons des objectifs hebdomadaires et nous essayons de voir quels sont les motifs qui ont fait qu’il y a beaucoup plus d’écarts négatifs que positifs. Nous constatons que la cadence imprégnée aux travaux est somme toute intéressante et dans ce contexte, le deuxième avantage est celui de mettre en synergie tous les intervenants sur ce projet à l’effet d’avancer », a indiqué le wali.

A ce titre, des instructions seront données aux responsables locaux pour prendre en charge, au fur et à mesure que le projet avance, tous les éléments relevant de leur compétence, citant à ce propos l’aménagement des différents espaces se trouvant sur l’itinéraire du tramway, et dans ce contexte également, le ravalement des façades des immeubles et des magasins avec la participation des propriétaires, insistant particulièrement sur le point inhérent à l’uniformisation.

Le chef de projet Benabid Sofiane, nous indique pour sa part : « Nous sommes à 80% dans la pose de rails, la plate-forme avance très bien et notre stratégie consiste justement à achever les travaux pour éviter les aléas de la période hivernale. Comme nous avons également commencé les aménagements urbains à l’est et à l’ouest, maintenant nous prenons en charge le centre-ville et Ain Fouara. Je dois dire que nous sommes très bien accompagnés par le wali, notamment pour la levée des contraintes ».

APW

12.277 demandes d’investissement

Deux grands dossiers, inhérents au budget primitif de l’année 2017 et à l’investissement dans le domaine de la petite et moyenne entreprise, ont marqué les travaux de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif qui siégeait au titre de sa session ordinaire du mois de décembre 2016.

A l’issue de cette session qui s’est tenue en présence du wali, des membres de l’exécutif de la wilaya, des élus de cette assemblée ainsi que l’ensemble des autorités civiles et militaires, de même que des président d’APC et investisseurs invités, le président de l’APW, Hassene Ghoul, est intervenu pour dire l’importance que revêt cette session au lendemain de la rencontre walis-gouvernement et suite aux orientations du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, tendant notamment à rationnaliser les dépenses et à s’inscrire dans une dynamique de création de richesses et d’amélioration des ressources.

Dans cette optique, le président de l’APW ne manquera pas de réitérer la disponibilité de cette assemblée à œuvrer dans la complémentarité avec le wali et l’instance exécutive pour l’impulsion du développement local, avec une large place à l’investissement, mettant l’accent sur les mécanismes de facilitation décidés par l’Etat. Le wali, qui abondera dans le même sens, soulignera les résultats encourageants relevés dans ce contexte au cours des visites effectuées dans les communes, constatant par la même la volonté des élus locaux à consolider cette dynamique et donner du sens au développement local.

En se penchant sur le budget primitif 2017, le wali fera état d’une série d’indicateurs qui prennent en compte les instructions du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, notamment pour ce qui est de la rationalisation des dépenses et la recherche de ressources supplémentaires.

Un budget qui consacre en effet la part du lion à l’équipement avec un taux de près de 50%, alors que cette fourchette n’excédait pas les 45,16 % en 2016. Dans ce contexte, il est utile de souligner que les recettes, au titre de l’année 2017, en évolution de plus de 16% par rapport à l’année 2016, sont établies à un total de 2.582.723. 867,00 DA, au moment où la partie investissement dégage 1.212.000.000 DA pour un taux de prélèvement global de 51, 48 %. A ce titre, les routes, l’alimentation en eau potable, le gaz naturel, l’électricité et les aides aux communes, la jeunesse pour ne citer que ces exemples, figurent parmi les priorités et répondent aux préoccupations des citoyens.

L’investissement au titre des PME n’est pas sans constituer un maillon fort dans la stratégie économique de ce bassin de population de près de 6 millions d’habitants, dira le wali qui fera état de l’existence dans cette wilaya de 3 zones industrielles et 15 zones d’activités, annonçant par la même le chiffre de 12.277 demandes d’investissement, soulignant de ce fait la volonté qui anime les investisseurs dans cette wilaya. Il saisira cette opportunité pour remercier ces investisseurs et chefs d’entreprise pour l’effort consenti dans le domaine de la solidarité communautaire qui vient en complément des moyens financiers dégagés par l’Etat et consolide ainsi les relations entre l’Etat et le citoyen.

Il rappellera les instructions adressées aux APC pour la mise en place de micro-zones d’activités et dira qu’en dépit de tous ces efforts, bien des manques subsistent encore sur le terrain et qu’aucun effort ne sera ménagé pour les juguler.