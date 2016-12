Prisonniers de Gdeim Izik : Libération inconditionnelle

Plus de 40 avocats, constitués en collectif international de soutien aux prisonniers politiques sahraouis, ont demandé jeudi l’application du droit international humanitaire sur le territoire du Sahara occidental. « Le Sahara occidental est considéré par les Nations unies comme un territoire non autonome, occupé par le royaume du Maroc depuis 1975. Cette occupation est illégale, le Maroc n’étant pas reconnu par les Nations unies comme la puissance administrante», ont souligné dans une déclaration, ces avocats de plusieurs nationalités, française, belge, suisse, espagnole et américaine. Pour ce collectif international, le droit international humanitaire « devrait donc s’appliquer au Sahara occidental, comme pour la Palestine. Les 24 Sahraouis condamnés dans le cadre du procès de Gdeim Izik sont des personnes protégées au sens de l’article 4 de la quatrième Convention de Genève et devraient en tant que telles se voir appliquer les protections prévues par le droit international humanitaire». La déclaration de ces avocats intervient à quatre jours du début du procès en appel des prisonniers politiques sahraouis poursuivis par la justice marocaine. « 24 militants et défenseurs des droits de l’homme Sahraouis arrêtés, torturés et condamnés en raison de leur participation présumée au camp de protestation de Gdeim Izik en 2010, une mobilisation collective spectaculaire destinée à protester contre les discriminations économiques et sociales dont les Sahraouis s’estiment victimes de la part du gouvernement marocain», ont-ils rappelé, soulignant que le 16 février 2013, les 24 accusés avaient été condamnés par un tribunal militaire à de très lourdes peines à l’issue d’un procès « inéquitable». Les juges avaient refusé d’entendre les témoins cités par la défense, d’ordonner une expertise médico-légale concernant les allégations de torture et n’avaient pas mentionné les noms d’agents des forces de l’ordre marocains supposément tués par les accusés», ont-ils ajouté. Au-delà des violations « graves» des droits de l’homme subis par les prisonniers de Gdeim Izik, le collectif international a estimé que leur procès en l’état actuel « caractérise de nombreuses violations du droit international humanitaire». A cet effet, ils ont indiqué que le droit international humanitaire impose à minima le dessaisissement de la Cour d’appel de Rabat au profit d’un tribunal situé en territoire occupé, le transfert « immédiat» des prisonniers politiques dans une prison située dans le territoire occupé et l’ouverture d’une enquête « indépendante et sérieuse» sur les tortures, mauvais traitements, détention arbitraire. « Dans un contexte répressif hostile à toute mise en cause de l’occupation, les avocats marocains des accusés ne peuvent pas demander l’application du droit international humanitaire comme le voudraient leurs clients. C’est pourquoi, à la demande des détenus, nous constituons un collectif international d’avocats pour porter les revendications légitimes de nos clients et nous assurer qu’ils bénéficient, cette fois-ci, d’un procès équitable», ont-ils précisé, souhaitant, lors du procès, que les droits de la défense et la liberté de parole des avocats soient respectés.

Les prisonniers politiques, ont demandé, à quatre jours de leur nouveau procès, leur libération « immédiate et inconditionnelle» et le jugement des responsables marocains des « détentions arbitraires». « Nous, groupe de Gdeim Izik, demandons : notre immédiate et inconditionnelle libération ainsi que tous les détenus et prisonniers de guerre sahraouis dans les prisons (au Maroc et dans les prisons marocaines dans les territoires occupés)», ont exigé, dans un communiqué, ces prisonniers politiques. Ils exigent également la poursuite et le jugement « des geôliers et des responsables des enlèvements, des détentions arbitraires, ainsi que les responsables de toutes les formes de tortures physiques et psychologiques dans des postes de police et de gendarmerie d’El Aâyoun occupée, dans la prison locale Salé 2 et Salé 1 et dans la prison locale Aarjat».

«Après 6 ans de l’intervention militaire des forces de l’occupant marocain contre le camp de Gdeim Izik, par tous ses organes de répression (gendarmerie, police et forces auxiliaires), les tentatives du royaume chérifien continuent dans la dissimulation de la vérité et la négation de sa responsabilité directe dans cet acte sauvage et barbare», ont-ils affirmé, soulignant que le Maroc, à travers «le tribunal civil», «confirme, aujourd’hui, que nous, prisonniers politiques de Gdeim Izik, sommes jugés en tant que citoyens et civils d’un Etat étranger». A cet effet, les militants sahraouis détenus demandent l’ouverture d’une enquête internationale par l’Onu sur « les crimes commis par le royaume du Maroc après son attaque contre le camp de Gdeim Izik», précisant que ces violations du droit international sont classées comme des « crimes de guerre et des crimes contre l’humanité».

R. I.