Arrêts de travail de complaisance et abus dans la prescription des médicaments : L’ordonnance de la CNAS

Au niveau de la CNAS, la guerre contre les arrêts de travail de «complaisance» est déclarée !

Et pour cause, la Caisse nationale des assurances sociales compte «renforcer» davantage son système de contrôle pour lutter contre ces «abus» constatés également en matière de prescription des médicaments.

Il faut rappeler que chaque année, le nombre de ce qu’on appelle communément «maladies» augmente de 8% et les statistiques de 2015 révèlent que la CNAS a indemnisé 861.268 arrêts de travail et payé plus de 18 milliards de DA d’indemnités, ce qui est tout sauf rien, convenons-nous.

Les dépenses liées au remboursement des produits pharmaceutiques ne sont pas en reste et connaissent, de leur côté, un bond important en passant de 166 milliards de DA en 2014 à plus de 176 milliards de DA en 2015. Et rien que pour le 1er trimestre de 2016, la facture s’élève à 47 milliards de DA.

«L'adaptation et le renforcement du contrôle vise avant tout à préserver l'équilibre financier de la Caisse et à garantir sa pérennité pour les générations futures, particulièrement en matière de prestations», s’est justifié le DG de la CNAS, lors d'un regroupement des responsables des cellules de contrôle interne des agences de la Caisse nationale des assurances sociales, organisé jeudi dernier à Alger.

Hassan Tidjani Haddam a assuré, à cette occasion, que son organisme reconnaît que la Caisse enregistre des cas «d'abus» qui demeurent cependant «minimes» et «exceptionnels», notamment en matière de consommation des médicaments et l'utilisation abusive des arrêts de travail, et plaidé, dans le cadre de l'amélioration du service public, pour la nécessité «d'affiner» et «d'unifier les procédures» de contrôle, a posteriori, au niveau de l'ensemble des structures de la Caisse et offrir une «meilleure» prestation de service aux assurés sociaux et leurs ayants droit.

Pour revenir aux dépenses consenties annuellement par la CNAS en ce qui concerne les médicaments, le même responsable a confié que le remboursement des produits pharmaceutiques occupe, avec 170 milliards de DA, le haut du tableau.

«Nous traitons chaque année quelque 60 millions ordonnances médicales», a-t-il révélé encore.

Il faut noter que devant l’observation de plus en plus des arrêts de travail de complaisance, la CNAS s’est retrouvée dans l’obligation de prendre certaines mesures radicales consistant, notamment, en la soumission «systématique» au contrôle médical de tous les arrêts de travail déposés, quelle que soit leur durée, ce qui n’était pas le cas par le passé. Il est également question de «renforcer» les contrôles administratifs à domicile pour «s’assurer» du «respect» par les malades de leurs obligations, telles que fixées par la réglementation en vigueur.

Des mesures qui semblent avoir donné quelques «bons» résultats, et ceci ne fera que réduire ces certificats de complaisance. Aussi, la surconsommation de médicaments en Algérie et l’abus dans la prescription médicale avaient poussé, l’été dernier, le DG de la CNAS à interpeller solennellement les médecins en les invitant à «aider» à limiter le recours «abusif» aux médicaments afin de «préserver» la santé financière de la Caisse nationale des assurances sociales.

