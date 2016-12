Service central de l’empreinte génétique : Opérationnel en janvier 2017

«Tous les moyens nécessaires ont été mobilisés pour la mise en service prochaine du service central de l’empreinte génétique», a souligné le directeur de la prospective au niveau du ministère de la Justice.

M. Zeroual Kilani, qui s’exprimait jeudi dernier sur les ondes de la radio nationale, a précisé que ce service sera opérationnel, dès janvier 2017. Le service constituera, en fait, une importante base de données recueillant des millions d’empreintes dont certaines pourraient être utilisées, au besoin, dans les procédures judiciaires et l'identification des personnes.

Lors de son passage sur les ondes de la radio, M. Kilani a souligné qu’«un saut qualitatif a été opéré par le ministère de la Justice à travers, notamment, la mise en place d’un système d’information complémentaire pour l’enregistrement des empreintes».

Il convient de rappeler, dans ce contexte, que la loi relative à l'utilisation de l'empreinte génétique dans les procédures judiciaires et l'identification des individus a été adoptée, en fin mai dernier, par les membres de la chambre haute du Parlement.

C’est en avril dernier que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Tayeb Louh, avait annoncé la création d'un service central de l'empreinte génétique qui aura pour mission la création et la conservation de la base de données nationale des empreintes génétiques relevées à partir d'analyses d'échantillons biologiques. En effet, lors de la présentation de la loi relative à l'utilisation de l'empreinte génétique dans les enquêtes judiciaires et l'identification des personnes, M. Louh avait précisé qu'en vertu de ce texte, un service central de l'empreinte génétique sera créé et placé sous la supervision d'un magistrat, rappelant l'existence actuellement de deux services distincts, le premier relevant des services de la Gendarmerie nationale et le second de la Sûreté nationale.

Il faut savoir que, selon les dispositions proposées dans le texte, le service comptera une base de données nationale des empreintes génétiques des suspects poursuivis pénalement, des personnes accusées d'agressions contre des enfants, des personnes décédées non identifiées, des disparus et autres.

Le texte tend à «éviter le recours abusif à l'empreinte génétique, tout en tenant compte de la spécificité de notre société, des droits et des libertés des individus».

La loi relative à l'utilisation de l'empreinte génétique dans les procédures judiciaires et l'identification des personnes vient aussi «combler le vide juridique constaté» auparavant dans ce domaine.

Le texte vise, par ailleurs, à définir les règles d'utilisation de cette technique en se basant sur de nombreux principes dont «la protection de la vie privée, la sauvegarde de la sécurité et la protection de la société de toutes les formes de criminalité».

Dans ce cadre, cette loi permet «l'utilisation de l'empreinte génétique au titre de preuve devant la justice, qui peut systématiquement ou à la demande de la police judiciaire, ordonner le prélèvement d'échantillons biologiques pour analyse».

Soraya Guemmouri