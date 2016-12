M. Mohamed Ibn Boushaki, DG de la marine marchande : Vers la dissolution de la CNAN

«Une réflexion a été engagée pour étudier les moyens d’application des mesures organisationnelles et financières relatives à la dissolution de la Compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN), et trouver des solutions définitives pour le remboursement de ses dettes», a affirmé, hier, le directeur général de la marine marchande et des ports au ministère des Travaux publics et des Transports, Mohamed Ibn Boushaki. S’exprimant sur les ondes de la Chaîne I de la radio nationale, M. Ibn Boushaki a indiqué que le groupe de transport maritime a tenu, récemment, une assemblée générale pour étudier la dissolution de la CNAN, décidée par le conseil des participations d’État en novembre 2015. Il fera remarquer que cette opération n’est pas facile, vu qu’elle est assujettie à plusieurs mesures juridiques, administratives et financières.

Les mesures financières concernent les moyens de remboursement des dettes de la société qui suscitent un intérêt particulier de la part du groupe et du ministère des Transports afin de trouver une solution à ce problème, d’autant plus que ces dettes comprennent une participation financière des ports.

Il convient de rappeler qu’à compter du 1er janvier 2017, une nouvelle organisation du secteur de transport maritime national verra le jour. Il s’agira du Groupement algérien de transport maritime (GATMA), qui englobera tous les acteurs intervenant dans le secteur de transport maritime national. Conséquence directe de cette restructuration : la dissolution du groupe Cnan à la date du 31 décembre prochain. Il faut souligner également que la liquidation qui touchera les différentes entreprises du secteur, qui devraient être intégrées au sein du nouveau groupe, ne remettra pas en cause «les acquis sociaux des salariés».

De fait, le groupe GATMA, doté d'un capital de 22 milliards de DA, va regrouper toutes les compagnies maritimes actuelles, autant le groupe CNAN et ses deux filiales que l'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (Entmv), l'Entreprise nationale de réparation navale (Erenav) et cinq autres filiales spécialisées dans la consignation de navires et activités connexes, dont Nashco et GEMA. «Cette décision n'aura aucune incidence sur les activités du secteur, bien au contraire, il y aura un renforcement du pavillon national.»

Pour le transport de voyageurs, il a indiqué que «nous réfléchissons à ouvrir de nouvelles lignes maritimes avec l'Espagne et l'Italie» et qu'un appel d'offres international a été lancé pour la construction d'un paquebot au profit de l'ENTMV.



Six dossiers d’investisseurs privés en cours d’étude



Sur un autre registre, le directeur général de la marine marchande a fait savoir qu’un avis d’appel d’offres international a été lancé pour l’acquisition d’un bateau avec des normes internationales, afin de renforcer la flotte de l’Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs. Le même responsable a annoncé que ses services examinent l’ouverture de nouvelles lignes maritimes, qui relieront les ports d’Espagne et d’Italie, soulignant que ces projets visent à garantir un transport maritime des voyageurs sans perturbation durant la prochaine saison estivale. Concernant la nouvelle décision relative à l’octroi d’agréments pour l’exploitation des marinas et des ports de plaisance, M. Boushaki a précisé que le vide juridique qu’a connu l’Algérie pendant 15 ans dans ce domaine a été comblé par la promulgation d’un décret régissant cette activité, ouverte désormais au privé. Il fera savoir, à ce propos, que ses services ont reçu six dossiers pour l’acquisition de bateaux-restaurants flottants et accostés. Trois dossiers d’entre eux seront tranchés dans les prochains jours. M. Ibn Boushaki a rappelé le lancement prochain de la réalisation de 14 ports de plaisance pour relancer l’activité touristique, et ce conformément au cahier des charges, précisant que des facilités énormes sont accordées pour l’investissement dans ce domaine.

Il faut rappeler, à ce propos, qu’un décret exécutif qui encadre et définit les conditions et modalités d’exercices d’activités maritimes urbaines et de plaisance maritime a été promulgué en 2016. «Il s’agit là d’investissements qui vont être ouverts au privé national. Un projet à forte portée économique et sociale qui permet à la fois de réconcilier l’Algérien avec la mer et de créer de la richesse et de l’emploi. Il s’agit de développer les balades en mer, le bateau-restaurant, pasquin-tourisme et le jet-ski.



Baisse du déficit financier dû au retard de traitement des cargos



Au sujet des pertes financières subies par l’Algérie à cause du retard enregistré dans les opérations de chargement et de déchargement des navires au niveau des ports algériens, M. Ibn Boushaki a fait savoir qu’une baisse sensible de ce déficit a été enregistrée après avoir changé le mode de gestion au niveau du port. Avant, explique-t-il, «les navires attendaient le signal des ports, désormais ce sont les ports qui attendent l’accostage des navires».

Salima Ettouahria