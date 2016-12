Musée national du moudjahid : Plus de 6000 témoignages recueillis

« Rôle de l’histoire dans l’affirmation de l’identité nationale», tel est l’intitulé de la conférence-débat qui s’est tenue, hier à l’Aurassi, au siège de l’École nationale supérieure du tourisme. Organisée par le Musée national du moudjahid, dans le cadre des rencontres «Rendez-vous avec l’histoire», la conférence a permis aux moudjahidine et aux chercheurs universitaires qui sont intervenus de souligner l’importance de l’histoire dans la constitution de l’identité nationale.

Le moudjahid et ancien ministre, Mohamed Kechoud, s’est adressé à l’assistance constituée principalement d’élèves de la prestigieuse école pour attirer l’attention des nouvelles générations sur l’importance considérable du rôle de l’histoire dans l’affirmation de l’identité nationale. M. Kechoud a mis l’accent sur certains aspects à ne pas négliger lors de l’écriture de l’histoire, « retracer l'histoire doit englober l'ensemble des enfants de l’Algérie qui ont préféré la chahada pour que le peuple soit libre et maître de son destin »a-t-il affirmé tout en ajoutant que « l’Histoire doit être écrite par les spécialistes en histoire, non par ceux qui l’ont vécue ». L’ex-ministre des moudjahidine a tenu à rendre hommage aux Chouhada morts pour leur patrie, l’Algérie, tout au long de l’histoire de notre pays avant même la colonisation, Le conférencier évoquera tous ces Chouhada tombés au champ d’honneur, à l’exemple de Larbi Tebessi, Larbi Ben M’hidi, Amirouche, Belouizded et Didouche Mourad, pour ne citer que ceux-là. « Cette commémoration des hauts faits d’armes de l’histoire est un retour au passé. On devrait prendre d'autres significations pour renouveler le serment fait aux Chouhada dont les sacrifices ont marqué chaque Algérien de par le sang qui a irrigué cette terre. »

Partant d’exemples précis, le conférencier a mis en garde contre les jugements inappropriés, voire inéquitables, à l’encontre de certaines personnalités historiques, en rappelant que, « malgré les nombreux conflits qui éclataient parfois entre eux, les lourds sacrifices consentis, les dures conditions de la lutte armée, les hommes de Novembre étaient pleinement convaincus de la justesse de la cause nationale et agissaient donc de bonne foi ». Évoquant les grandes dates de la glorieuse Révolution de Novembre, il dira que celle-ci a réussi, pour la première fois dans l’histoire, à unifier le peuple algérien autour d’une cause juste qui est la libération du pays, lui permettre d’avoir un hymne national, de disposer d’un drapeau aux couleurs nationales, une langue nationale et autres acquis importants. En effet, « grâce à la Révolution de Novembre, l’unité nationale du peuple algérien a été réalisée pour la première fois. De 1926 à 1954, une grande dynamique politique et culturelle s’est créée en Algérie, entraînant une véritable prise de conscience au sein du peuple, qui s’est traduite ensuite par le déclenchement de la glorieuse Révolution de Novembre qui, au bout de 7 années de lutte acharnée, de lourds sacrifices, a libéré le pays du joug colonial» a-t-il dit. Prenant la parole, Hocine Abdessettar professeur d’histoire à l’Ecole supérieure normale de Kouba (ENS), a tenu d’emblée à affirmer dans son intervention que « l’idéologie principale de chaque nation, c’est son histoire ». Pour souligner son importance pour les peuples et les nations, il s’est référé au Coran, à Ibn Khaldoun, avant d’exprimer son admiration pour l’exemple de l’unité allemande, en citant les contributions de Schopenhauer et Fichte dans ce domaine notamment. Le chercheur a ensuite mis l’accent sur l’importance de l’histoire en Algérie, en rappelant la nécessité d’écrire l’histoire de l’Algérie, car les contributions des moudjahidine, leurs témoignages restent des récits autobiographiques. « Les commémorations historiques sont un message aux générations montantes pour leur faire savoir les sacrifices consentis par le peuple algérien pour le recouvrement de l’indépendance », a-t-il tenu à préciser. Il ya lieu de rappeler que le musée national du moudjahid a recueilli plus de 6.000 témoignages sur les différents évènements de la Glorieuse guerre de libération nationale, depuis l'année 2000 à ce jour. « Les témoignages recueillis par le musée constituent une matière première qui fera d'abord l'objet d'examen et d'étude par un comité scientifique spécialisé avant sa soumission aux chercheurs et historiens intéressés par l'histoire de l'Algérie et la Révolution de novembre 1954 » a, dans ce contexte spécifié, le directeur du musée d’El Moudjahid, M. Mustapha Bitam. Il a fait savoir également que dans le cadre de la vulgarisation des hauts faits de la glorieuse Guerre de libération auprès des jeunes et des enfants, l'administration du musée a distribué 190.000 exemplaires de la collection "Amdjad el Djazair", renfermant 93 récits sur le parcours militant des chouhada de la Révolution nationale, au profit de 24.000 établissements scolaires à travers l'ensemble du territoire national. Il a ajouté que la collecte des témoignages historiques auprès des moudjahidine et moudjahidate se poursuivait chaque lundi et jeudi, à travers la tenue d'une rencontre collective en présence de 15 moudjahid, consacrés au débat de l'un des multiples sujets inhérents à la Révolution nationale.

Lesdites rencontres sont animées par des universitaires, des historiens et des journalistes spécialisés dans l'histoire nationale. Lors de ces rencontres organisées en coordination avec les directions des moudjahidine et les secrétariats de wilaya de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM), les moudjahidine sont conviés par le musée, ou prennent eux-mêmes l'initiative de le contacter.

Sarah A. Benali Cherif