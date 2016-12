ÉCRITURE DE L’HISTOIRE : Tamanrasset, théâtre d’une résistance farouche

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a affirmé jeudi à Tamanrasset que l'histoire témoigne que Tamanrasset n’a pas cessé de lutter contre la présence coloniale en dépit des tentatives de la soumettre.

«L’histoire atteste que la région de Tamanrasset n’a pas cessé de combattre le colonialisme, en dépit des multiples tentatives de celui-ci de la soumettre», a souligné le ministre en ouverture des travaux d’un séminaire national sur «Le front Sud et la résistance nationale et leur contribution à la lutte de libération et sa dimension africaine», qu’a abritée la maison de la culture de Tamanrasset. Cette région, a ajouté M. Zitouni, s’est toujours dressée contre la présence coloniale et a été le théâtre d’une résistance farouche contre les forces coloniales lourdement armées et équipées.

Ses fils (de Tamanrasset) ont largement contribué à la lutte armée et à l’édification nationale, a-t-il témoigné. Le ministre qui a transmis les salutations du Président de la République, le Moudjahid Abdelaziz Bouteflika, aux membres de la famille révolutionnaire et à la population de la wilaya de Tamanrasset, région où, a-t-il dit, il connût durant la guerre de libération ses moudjahidine et héros, a mis en exergue l’importance de la création d’un front Sud durant la glorieuse guerre de libération. M. Zitouni a rappelé à ce propos que le haut commandement de la révolution, conscient de l’importance de la consolidation de ses structures par la création d’un front Sud pour la préservation des acquis, et dont la mission de création a été confiée à un groupe de moudjahidine, à leur tête le moudjahid, Abdelaziz Bouteflika (dit Abdelkader El-Mali), Mohamed Cherif Messaâdia, Ahmed Draya, Abdallah Belhouchet et d’autres compagnons d’armes. Ce front, a-t-il souligné, a permis d’étendre la lutte armée dans le Sahel africain et de déjouer les tentatives et desseins du colonialisme visant à altérer les composantes et les fondements de l’identité nationale. Tamanrasset constitue une porte sur l’Afrique de par sa position stratégique, a soutenu M. Zitouni, ajoutant que ce colloque national est une occasion de «raviver le souvenir des hauts faits d’armes, du mouvement de résistance nationale et des sacrifices du peuple algérien».

L’occasion de cette rencontre a été mise à profit pour rendre hommage au Président de la République, le Moudjahid Abdelaziz Bouteflika, et de projeter un documentaire sur la création du front Sud durant la guerre de libération nationale. Le ministre avait auparavant procédé à l’inauguration d’une exposition à la maison de la culture de Tamanrasset, comprenant des toiles sur certaines épopées menées dans le Sahara algérien contre le colonialisme français et des ouvrages et éditions historiques, à l’initiative du centre national d’études et de recherches sur le mouvement national et la Révolution du 1er-Novembre 1954. Animé par des historiens et des universitaires, ce séminaire a prévu une série de thèmes mettant en exergue la résistance des populations de l’Ahaggar contre le colonialisme français, la mission du front Sud durant la guerre de libération nationale, ainsi que la présentation de portraits et biographies des fondateurs du front Sud.

Le ministre qui s’est également recueilli au site de la bataille de Tinissa (2 mai 1902) dans la région de Tit, a pris connaissance des doléances et préoccupations soulevées par les citoyens de la région, liées notamment à la ré-inhumation des ossements de Chouhada de la bataille précitée. (APS)