Convention pour la formation des journalistes sportifs : Apprendre plus vite à mieux conceptualiser

Les ministres de la Communication, Hamid Grine, et de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould-Ali, ont présidé, jeudi au Centre international de presse (CIP), la cérémonie de signature d’une convention de partenariat dans le cadre de la formation portant sur les techniques du journalisme spécialisé dans le domaine du sport et de la jeunesse.

Avec cette convention, plusieurs sessions de formation au profit des journalistes (presse écrite, audiovisuelle, radiophonique et électronique) seront organisées dans un proche avenir, afin de « doter le paysage médiatique de compétences journalistiques en communication sportive », ont expliqué les signataires de cette convention. Une initiative qui permettra de ce fait aux journalistes d’avoir une meilleure maitrise des techniques sportives, notamment de traiter et de transmettre l'information de manière «fiable, complète et juste » et de les initier également à la réglementation, aux techniques et au fonctionnement de l’éthique du métier.

Ainsi, et selon les spécialistes du domaine sportif, un journaliste sportif est avant tout un journaliste. Il doit connaître toutes les techniques du métier ; il doit être curieux, ouvert d’esprit, cultivé ; il doit bien évidemment aussi avoir une solide connaissance dans tous les sports. Précisant toutefois que pour devenir un bon journaliste sportif, il faut donc, dans un premier temps, devenir un bon journaliste et dans un deuxième temps se spécialiser dans le sport et apprendre toutes les techniques spécifiques au journalisme sportif. Ces techniques sont comme exemple le commentaire de matchs, le commentaire radio en direct, le web live scoring… À travers cette formation les journalistes seront aussi associés aux efforts de promotion et de vulgarisation de la culture sportive à l'égard du public.

Lors du point de presse animé conjointement avec M. Grine, le ministre des Sports, M. EL Hadi Ould Ali, a relevé l'importance de ces dernières dans le sens où elle contribue à renforcer les compétences des journalistes dans le traitement des informations ainsi que la précision.

Une formation qui permet aux journalistes, a-t-il ajouté, d'éviter de commettre des erreurs techniques sur le plan informationnel, susceptibles de générer un impact préjudiciable aux équipes sportives, aux athlètes ou autres organismes du domaine.

Pour sa part, M. Grine a expliqué que l'un des apports de cette convention était de structurer la notion du professionnalisme dans la presse nationale, car au delà des conditions socio-professionnelles des journalistes, « la formation, dans certains domaines, demeure une nécessité pour continuer notre démarche de professionnaliser le secteur et avoir des informations justes, fiables, et complètes ».

La formation des journalistes dans le cadre sportive pourrait également aider le processus de modernisation du système d’analyse et de critique constructives. Elle permettra et aidera le journaliste à apprendre plus vite et à mieux conceptualiser.

Selon lui, « la presse algérienne et le niveau des journalistes ont beaucoup progressé ces dernières années, permettant à l'Algérie d'avoir plusieurs noms de journalistes de renommée régionale et mondiale, notamment dans la sphère sportive».

Kafia Ait Allouache

Prix du président de la République du journaliste professionnel

Installation mardi des membres du jury



Le ministre de la Communication, Hamid Grine, procédera mardi prochain au siège de son département ministériel, à l’installation des membres du jury du Prix du président de la République du journaliste professionnel, dans sa 3e édition, indique un communiqué du ministère de la Communication. Le jury est composé d’universitaires et de personnalités de la presse écrite, de la radio et de la télévision, précise la même source. Institué par décret présidentiel, le Prix du président de la République du journaliste professionnel, est décerné le 22 octobre de chaque année, à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la presse. Il récompense les meilleures œuvres journalistiques réalisées par des journalistes professionnels dans différentes catégories.(APS)