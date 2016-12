Infrastructures : Partenariat public-privé pour le financement des projets

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjemaâ Talaï, a déclaré que le projet de loi en cours d'étude au niveau de son département, relatif au financement des projets via le partenariat public-privé, insufflera une nouvelle dynamique aux projets d'infrastructures. Lors de la même séance consacrée aux questions orales, le ministre a précisé que «le Trésor public ne peut financer certains projets et il n'existe pas de loi permettant au secteur de financer les projets par d'autres fonds».

À une question du sénateur Abdelouaheb Benzaïm sur l'éventualité de la réalisation d'une ligne de tramway reliant la grande mosquée d'Alger à Alger-Centre, M. Talaï a précisé que «ni les moyens financiers ni la loi actuelle ne permettent un tel projet».

Le financement via le partenariat public-privé consiste à mobiliser les ressources financières pour la réalisation de projets d'infrastructures publiques. Cette mobilisation se fait par des opérateurs privés ou publics, notamment algériens, qui bénéficieront des revenus de l'exploitation de ces infrastructures. Cette nouvelle loi viendra donc encadrer la relation établie entre les différentes parties contractantes et mettre en place les moyens juridiques nécessaires à la réussite de ce mode de financement. Ce mode permettra au secteur privé de contribuer à la réalisation des projets à travers la conception, le financement, la construction, l'exploitation l'administration, la maintenance et autres prestations.



Autoroute Dar El-Beida-Zéralda : les travaux s’achèveront dans dix jours



Le ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjemaâ Talai, a indiqué que les travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales sur l'autoroute Dar El-Beida-Zéralda au niveau de Ben Aknoun s'achèveront dans 10 jours, au plus tard. M. Talaï a précisé que les travaux relevant du ministère des Travaux publics et des Transports étaient «entièrement» achevés. Il ne reste que les travaux de réalisation de canalisations d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales, qui relèvent du ministère des Ressources en eau, a-t-il ajouté. «Les travaux réalisés précédemment pour remblayer le fossé provoqué par l'affaissement d'une partie de l'autoroute n'ont pas été affectés et la route en question est intacte», a affirmé le ministre. Le problème qui s'est posé mercredi, suite à l'accumulation et à la stagnation des eaux pluviales sur l'autoroute Dar El-Beida-Zéralda au niveau de Ben Aknoun après les fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale, a été réglé en une demi-heure», a fait savoir le ministre, ajoutant que la route est ouverte à la circulation.



Le tramway Alger-aéroport financé grâce au partenariat public-privé



Le projet de réalisation d'une ligne de tramway reliant Tafourah, la mosquée d'Alger et l'aéroport Houari-Boumediène, dont l'étude existe, sera concrétisé dès la promulgation de la loi sur le partenariat public-privé, a indiqué le ministre.

En attendant la réalisation du projet, il faudra, en plus d'un parking d'une capacité de 5000 voitures, assurer le transport public aux fidèles, a ajouté le ministre. Concernant l'accès à la mosquée par voitures et transports publics, M. Talaï a indiqué que le taux d'avancement des travaux de réalisation de 10 voies menant de et vers la mosquée d'Alger ont atteint 90% pour trois d'entre elles. Le ministre a annoncé, en outre, le lancement des travaux de réalisation d'un pont long de 460 mètres reliant la rue Tripoli à la mosquée d'Alger directement par l'autoroute d’Oued Ouchayah.

Par ailleurs, et en réponse à la question du sénateur Alouad Mohamed sur l'état des routes dans la wilaya de Tlemcen, M. Talaï a fait état d'une étude de dédoublement de la RN 22, reliant Tlemcen à Terni sur une distance de 13 km, ajoutant que l'étude est presque finalisée. Une étude de dédoublement du deuxième tronçon de la route nationale reliant Terni et Sebdou sur une distance de 23 km sera proposée, l'étude englobera ainsi la totalité de la route reliant Tlemcen et Sebdou sur une distance de 36 km, a indiqué M. Talaï, qui a ajouté que le projet «sera inscrit dès que les fonds seront disponibles». Concernant l'organisation du trafic routier, le ministre a fait état de la création d'une société mixte en partenariat entre la wilaya d'Alger et des opérateurs étrangers pour l'équipement des intersections de feux tricolores qui seront annexés ultérieurement au réseau central de gestion du trafic routier.

Il a ajouté, dans ce sens, que l'étude est fin prête et que les travaux seront lancés en 2017. À une question posée par le membre du Conseil de la nation Hacini Saidi sur l'état des wagons de trains, M. Talaï a indiqué que le secteur a procédé, par le biais de la Société nationale des transports ferroviaires, au lancement d'avis d'appels d'offres pour l'acquisition de 17 autorails répondant aux normes internationales à partir de 2018. La ligne Béchar-Oran sera ainsi renforcée, ce qui permettra d'augmenter le nombre de dessertes quotidiennes, a-t-il ajouté.

La société œuvre actuellement et jusqu'à 2019 à la réhabilitation de 202 wagons pour le transport de voyageurs au niveau de ses ateliers dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, a déclaré le ministre. Cette opération, la première du genre, s'inscrit dans le cadre du programme de renouvellement et de réhabilitation des trains (2016-2019). Les premiers trains entreront en service durant le deuxième semestre 2017 après l'achèvement de l'essai technique durant le premier semestre de la même année et l'approbation des premiers trains, a conclu le ministre.



Enfants handicapés mentaux : baisse des inscrits en liste d’attente



La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mounia Meslem, qui est intervenu à la même occasion, a fait savoir que le nombre des enfants handicapés mentaux en attente d'une prise en charge a baissé de 12.000 à 6.000, révélant qu'une enquête nationale a été lancée pour identifier le nombre exact. En réponse à la question d'un membre du Conseil de la nation concernant la prise en charge des enfants handicapés mentaux dans la wilaya de M'Sila, Mme Meslem a indiqué qu’il n’y avait aucune liste d'attente dans la wilaya de M'sila «qui s'est dotée d'un centre psycho-pédagogique pour la prise en charge de cette frange de la société». Elle a fait savoir que le ministère a lancé une enquête nationale pour identifier le nombre exact des personnes handicapées au niveau national.

La ministre a rappelé, dans ce sens, les efforts consentis par l'État pour une prise en charge optimale des enfants handicapés, notamment la transformation de 22 établissements non exploités en centres psycho-pédagogiques pour résorber les listes d'attente ainsi que l'intégration de structures de proximité aux établissements spécialisés dédiés aux enfants handicapés. Dans la même optique, Mme Meslem a évoqué l'adoption du système de la double vacation et l'ouverture, dans des établissements de l'Éducation nationale, de classes spéciales pour les enfants présentant des handicaps mentaux légers et les enfants autistes. Recensant 23 écoles pour les enfants non-voyants et 46 pour les malentendants au niveau national garantissant une prise en charge psycho-pédagogique assurée par des psychologues, M. Meslem a ajouté que son département a consacré trois centres nationaux à la formation et la qualification du personnel spécialisé.

Synthèse S. Et.