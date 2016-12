Dialogue stratégique algéro-espagnol : Renforcer le partenariat

L'Algérie est un pays qui a «le souci de renforcer son partenariat avec tous les pays avec lesquels elle entretient des relations traditionnelles de coopération et d’échanges», a déclaré, jeudi dernier à Madrid, le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Lige des États arabes, Abdelkader Messahel.

M. Messahel, qui a co-présidé avec le secrétaire d’État espagnol aux affaires étrangères, Ignacio Ibanez, la première session de dialogue stratégique algéro-espagnole, a évoqué l’importance de ce dialogue stratégique avec l’Espagne, en soulignant, par ailleurs, que cette rencontre a permis aux deux parties de passer en revue les questions qui intéressent et interpellent les deux pays dans la région et au-delà, les défis qui se posent dans la région «que ce soit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ou des crises que connaît cette région», afin de parvenir «dans le cadre d’un élan solidaire entre les pays de voisinage de faire l’effort pour essayer d’accompagner ceux qui sont faits par les Nations unies pour parvenir à des solutions définitives». Le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des États arabes a cité, dans ce cadre, «les efforts consentis par l’Algérie dans le cas de la Libye depuis quelque temps pour accompagner les Libyens dans le cadre d’un dialogue direct entre eux».

Cette première session de dialogue algéro-espagnole a permis également d’aborder des questions liées à la migration. Abdelkader Messahel a indiqué que la question a été abordée en tant que «phénomène tel qu’il est compris à travers le monde et non pas une question de refoulement de migrants clandestins ou autres». Ce genre de sessions de dialogue, a-t-il poursuivi, constitue des mécanismes et outils importants qui permettent d’échanger et «de renforcer les capacités d’action sur le front international. «Il est évident, a-t-il expliqué, qu’une telle réunion soit utile en matière d’échanges d’expériences sur des questions comme la lutte antiterroriste qui figurent à l’ordre du jour de l’agenda international». Cette première rencontre de dialogue a également permis d’exposer l’expérience algérienne en matière de déradicalisation que l’Algérie partage avec les autres pays et la lecture algérienne «du phénomène de la migration et ses liens avec le développement et la sécurité».

Abdelkader Messahel a ensuite abordé avec le ministre espagnol des Affaires étrangères et de la Coopération, Alfonso Dastis, «les prochaines échéances qui attendent les deux pays dans le cadre des relations algéro-espagnoles, notamment la réunion de la commission mixte qui devrait se tenir l’été prochain à Alger». Cette grande commission, a-t-il souligné, fera l’objet de réunions de préparation, suivies par une réunion du comité de suivi à Madrid «qui aura à évaluer tout ce qui a été fait depuis la dernière session de la grande commission mixte» et, par ailleurs, «se projeter sur l’avenir pour trouver les mécanismes pour renforcer la coopération entre les deux pays». Une seconde session de dialogue stratégique est également prévue, a-t-il conclu.



Le Sahara occidental parmi les questions régionales



Le conflit au Sahara occidental figure parmi les questions régionales du dialogue stratégique avec l’Espagne, a souligné le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des États arabes, M. Abdelkader Messahel. Abordant l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne qui confirme que l’accord commercial de libre échange entre l’UE ne peut pas être mis en œuvre au Sahara occidental, il a souligné que cet arrêt «atteste de la justesse de la position algérienne qu’elle a toujours défendue», à savoir que «la question du Sahara occidental est une question de décolonisation et que ce territoire est non autonome auquel s’applique à son peuple le droit à l’autodétermination». À ce titre, a-t-il précisé, l’arrêt rendu par cette cour, en sus de conforter la position algérienne, est «conforme à la doctrine des Nations unies en matière de décolonisation». «L’arrêt en lui même vient conforter la force du droit sur le droit de la force», a-t-il souligné. M. Messahel a indiqué, en outre, qu’avec cet arrêt de la CJUE, l’Algérie espère que les Nations unies comme son nouveau secrétaire général «en prendront acte». «L’Algérie espère qu’il s’agit là d’une nouvelle dynamique qui permettra de relancer le processus de parachèvement de la décolonisation du Sahara occidental», a-t-il dit.

Adhésion du Maroc à l’UA : l’Algérie sereine et vigilante

Concernant le prochain sommet de l’Union africaine, prévu dans la capitale éthiopienne, fin janvier prochain, le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des États arabes a souligné que «l’Algérie partira à ce sommet avec sérénité et vigilance». «Sérénité dans le sens où l’adhésion à l’Union africaine de tout nouvel État doit obéir aux critères et règles qui régissent l’organisation continentale, se conformer à l’acte constitutif et respecter les droits souverains de ses États membres», a-t-il expliqué. Vigilance, d’autre part, car il existe «des agendas cachés visant la division et l’affaiblissement du continent africain», a poursuivi M. Messahel, pour qui l’Afrique est un continent émergent et ne peut peser au plan international que s’il reste uni et solidaire. «L’échec des tentatives lors du récent sommet Afrique-monde arabe en est la meilleure illustration», a-t-il mis en garde.



Crise en Libye : l’Algérie ne peut pas rester indifférente



Abordant la crise libyenne, le ministre a rappelé que le pays voisin connaît depuis quelques années une situation de «crise grave qui risque de le mener vers des dérives s’il n’y a pas de processus (politique) inclusif réel». Il est évident, a expliqué M. Messahel, que «l’Algérie ne peut pas rester indifférente du fait que la Libye est un pays voisin avec lequel nous partageons une longue frontière, l’histoire, la culture et le voisinage» et, pour cela, l’Algérie mène depuis quelque temps déjà des «efforts qui ne sont pas en contradiction avec l’initiative des Nations unies», «militant ainsi en faveur d’une solution politique qui préserve son unité et sa souveraineté». L’Algérie milite aussi, a-t-il précisé, en faveur d’un «dialogue direct entre Libyens, qui leur permettra de choisir leur propre devenir», tout en plaidant pour que tous les efforts internationaux se conjuguent et convergent en vue d’un agenda : celui d’accompagner les Libyens vers une sortie de la crise. Il est évident, a-t-il poursuivi, que «l’Algérie n’a pas d’intérêt autre que celui d’accompagner ses frères libyens à sortir de la crise ou prévenir les dérives qui risquent d’avoir des conséquences sur les pays voisins». (APS)