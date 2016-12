Construction d’un complexe pétrochimique de taille mondiale : Accord entre Sonatrach et Total

Le groupe Sonatrach a conclu jeudi à Alger un accord dans le domaine de la pétrochimie avec la compagnie française Total. La convention, annonce la compagnie algérienne dans un communiqué, porte sur la réalisation d'une étude de faisabilité en vue de la «construction d'un complexe pétrochimique de taille mondiale». Les P-dg respectifs, Amine Mazouzi et Patrick Pouyanne, explique le document, «ont convenu de renforcer le partenariat et la coopération sur toute la chaîne hydrocarbures en Algérie et à l'international». Aussi, il a été question de confirmer la «volonté des parties à consolider le partenariat existant et concrétiser de nouvelles opportunités pour les deux compagnies». Joint hier au téléphone, Mourad Preure, expert en pétrole, indique que «l’Algérie, disposant du potentiel nécessaire, doit rentrer dans la pétrochimie de base». Et explique que «ne pouvant le faire seule, notre pays est appelé à nouer des partenariats avec les géants qui détiennent la matière première et la technologie». Il y a lieu également de souligner que Sonatrach mène actuellement des discussions avec divers partenaires internationaux technologues pour la réalisation en partenariat de cinq projets pétrochimiques. Sur ce total, explique M. Mazouzi, le groupe a lancé, toujours dans le domaine de la pétrochimie, trois projets en effort propre dont le premier concerne le projet de réhabilitation de l'unité éthylène du complexe pétrochimique de Skikda pour produire 120.000 tonnes par an d'éthylène. Les deux autres contrats de réalisation d'un complexe de production de méthyl tert-butyl éther (MTBE) d'une capacité de 200.000 tonnes/an et du projet de complexe de alkyl linéaire de benzène (LAB) d'une capacité de 100.000 tonnes/an seront signés en décembre en cours et janvier prochain respectivement. Dans la stratégie de redynamisation des activités de raffinage de pétrole de Sonatrach, la pétrochimie y tient une place prépondérante. L’entreprise, à travers le développement de ce segment, entend participer au développement d’un tissu industriel, créateur d’emplois et contribuant à la diversification de l’économie nationale. Le développement de l’industrie pétrochimique est en ligne avec l’ambition de Sonatrach de soutenir l’expansion générale des activités en aval. A ce sujet, les experts sont unanimes à affirmer que le choix de la pétrochimie par les autorités algériennes s’impose de façon croissante comme une option majeure de politique industrielle. L’investissement dans la filière des hydrocarbures vise à récupérer désormais l’importante valeur ajoutée créée par les activités situées en aval. Les enjeux sont considérables par les montants financiers engagés, mais aussi par les implications en termes de partenariat, voire d’emplois ou d’environnement. Les objectifs attendus dans le cadre du plan de développement de la pétrochimie s’articulent autour des axes liés à la pénétration du marché international de la pétrochimie, l’acquisition d’expérience dans l’exploitation d’installations pétrochimiques, ainsi que le développement de la recherche.

Fouad Irnatène