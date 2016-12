Conseil de sécurité de l'ONU : Le vote sur les colonies israéliennes reporté

Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé jeudi de reporter, à la demande de l'Egypte, un projet de résolution réclamant qu'Israël cesse ses activités de colonisation dans les Territoires palestiniens et à El-Qods Est, ont rapporté des diplomates. Le Caire qui est à l'origine de ce texte, a réclamé plus de temps pour mener des consultations sur le sujet, mais aucune nouvelle date ou horaire n'a été programmé, selon ces diplomates. Le vote était prévu à 15H00 (20H00 GMT) à New York. L'Egypte avait proposé la résolution mercredi soir, ce qui avait immédiatement conduit le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à réclamer aux États-Unis de faire usage de leur droit de veto pour bloquer ce texte. Le président élu des États-Unis, Donald Trump, s'était aussi rapidement impliqué, appelant jeudi matin l'administration sortante de Barack Obama à opposer son veto. La proposition de résolution qui exhortait l'occupant israélien à cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé, dont El-Qods Est plaçait Israël "dans une très mauvaise position de négociation", a affirmé Donald Trump dans un communiqué. Une résolution similaire s'était heurtée au veto des États-Unis en 2011. Les Nations Unies considèrent cette colonisation comme illégale au regard du droit international et ont appelé à plusieurs reprises Israël à y mettre fin. Malgré cela, des responsables onusiens ont constaté une augmentation des constructions dans les Territoires palestiniens ces derniers mois et certains responsables israéliens voient l'élection de Donald Trump comme une opportunité d'étendre la colonisation. De son côté, la Ligue Arabe devrait tenir sous peu une réunion ministérielle restreinte au Caire pour se prononcer sur ce report. "Il peut s’agir d’un report de quelques heures ou d’un renvoi à une date ultérieure", précise t on en révélant que le groupe des pays arabes à l’ONU et la délégation palestinienne aux Nations unies sont favorables à la tenue du vote aujourd’hui, mais doivent attendre la décision de la réunion du Caire qui va juger de l’opportunité de présenter ce document pour adoption cet après midi. "Les pays arabes qui ont travaillé sur ce projet plus de trois mois ont réussi à parvenir à des compromis avec plusieurs membres du Conseil de sécurité pour faire passer le projet", a confié la même source qui dit que les incertitudes pèsent encore sur la position des États-Unis. Concernant les efforts diplomatiques pour réenclencher le processus de paix aujourd’hui à l’arrêt, la France organisera le 15 janvier une nouvelle conférence internationale sur le Proche-Orient, avec quelque 70 pays, mais sans les parties concernées, pour réitérer le soutien de la communauté internationale à la solution à deux États israélien et palestinien, a indiqué jeudi la diplomatie française. "La France est attachée à la tenue d'une réunion à Paris pour relancer le processus de paix au Proche-Orient qui est aujourd'hui bloqué, et réaffirmer la nécessité de deux États", a déclaré le chef de la diplomatie française Jean-Marc Ayrault, précisant que la date était fixée au 15 janvier. Paris avait convié le 3 juin une trentaine de ministres et représentants de pays arabes et occidentaux, de l'ONU et de l'Union européenne, pour réaffirmer solennellement la viabilité de la solution à deux Etats.

R. I.