Priorités militaires de Poutine : Dissuasion nucléaire et vigilance aux frontières

Renforcement de la force de frappe nucléaire, modernisation des armements et vigilance aux frontières. Vladimir Poutine a fixé jeudi les priorités de son armée en 2017 tirant les leçons de l'intervention militaire en Syrie et du climat de confrontation avec les Etats-Unis. "Aujourd'hui, nous sommes plus puissants que n'importe quel agresseur potentiel. N'importe lequel !", a lancé Vladimir Poutine devant des centaines de généraux et officiers des armées. Le chef de l'Etat s'exprimait au terme d'une année où il s'est définitivement rendu maître du jeu dans le conflit syrien à la faveur de l'intervention de ses bombardiers et chasseurs. Les orientations décidées par Vladimir Poutine interviennent par ailleurs quelques semaines avant le départ de Barack Obama de la Maison Blanche avec qui, de l'aveu du Kremlin, le dialogue est "gelé". Les Russes attendent désormais sereins l'investiture le 20 janvier de Donald Trump pour repartir sur de nouvelles bases et apaiser les tensions des deux dernières années entre les deux puissances sur fond de crise en Ukraine et de guerre en Syrie. "Il faut renforcer le potentiel militaire des forces nucléaires stratégiques, avant tout à l'aide de systèmes de missiles capables de garantir le franchissement des systèmes de défense antimissile existants ou à venir", a déclaré le président russe.