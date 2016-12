piraterie aérienne : Un avion libyen détourné vers Malte

Les autorités maltaise et libyenne ont annoncé hier le détournement d'un avion libyen qui se dirigeait vers Malte avec 118 personnes à bord dont sept membres de l'équipage. L'appareil, un Airbus 320 de la compagnie locale Afriqiyah Airways, assurait un vol intérieur, selon les médias maltais.

Deux pirates de l'air auraient menacé de faire exploser l'avion selon les médias, alors que leurs revendications ne sont pas encore connues, selon les sources. "J'ai été informé du possible détournement d'un vol intérieur libyen dérouté sur Malte", a écrit le Premier ministre maltais Joseph Muscat sur son compte twitter. Des sources du département des Affaires étrangères du gouvernement d'union nationale libyen ont confirmé l'information du détournement de l'avion, selon l'agence de presse libyenne Lana.

Le ministre des Affaires étrangères libyen, Mohamed Siala s'est afféré sur le champ à contacter son homologue maltais et le gouvernement de ce pays, en vue de suivre l'événement. L'avion avait décollé de l'aéroport de Sebha (sud) et devait se rendre à Tripoli, mais il a été dérouté vers Malte où il a atterri. L'appareil qui transportait 118 personnes, dont sept membres d'équipage, "a atterri à Malte. Les services de sécurité coordonnent les opérations", a écrit le Premier ministre maltais Joseph Muscat sur son compte Twitter. "Des négociations sont en train d'être menées pour garantir la sécurité de tous les passagers", a ajouté une source libyenne, sans préciser entre qui et qui. On ignore jusqu'ici l'identité des pirates, selon la même source. Les premières tractations avec les pirates de l’air ont permis la libération d’un premier groupe d’otages.



Les pirates réclament l’asile politique à Malte



Les deux hommes sont des partisans de l’ancien gouvernement de Mouammar al-Gueddafi et réclament l’asile politique dans cette île, a déclaré un ministre libyen. Selon le ministre des Affaires étrangères du gouvernement d’union nationale (GNA), Taher Siala, les pirates veulent en outre annoncer la création d’un parti politique pro-Gueddafi. Selon des images de télévision, l’un des deux pirates est sorti de l’avion durant quelques instants brandissant le drapeau vert de la Libye. Par ailleurs, le pilote de l’avion, Ali Milad, joint par une télévision libyenne, Libya Channel, a indiqué que les deux pirates étaient armés de grenades et d’un pistolet. (APS)