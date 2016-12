Syrie : Alep libérée

L’armée syrienne a repris jeudi le contrôle total d'Alep, deuxième ville du pays, remportant sa plus grande victoire face aux rebelles depuis le début de la guerre en 2011.

Cette annonce par l'armée syrienne est intervenue au terme d'une opération d'évacuation de dizaines de milliers de civils et rebelles qui ont été conduits en territoire rebelle à l'ouest de la métropole.

"Le commandement général des forces armées annonce le retour de la sécurité à Alep après sa libération du terrorisme et des terroristes et la sortie de ceux (...) qui y restaient", a annoncé un général à la télévision d'Etat, lisant un communiqué de l'armée. "Cette victoire représente un tournant stratégique (...) dans la guerre contre le terrorisme", a-t-il ajouté.

Elle "souligne la capacité de l'armée syrienne et ses alliés à remporter la bataille contre les groupes terroristes et pose les bases d'une nouvelle phase pour chasser le terrorisme de tout le territoire". Pour la rébellion, la perte d'Alep représente un revers cinglant. "Sur le plan politique, c'est une grande perte", a reconnu Yasser al-Youssef un responsable du groupe rebelle Nourredine al-Zinki. "Pour la révolution, c'est une période de recul et un tournant difficile", a-t-il déclaré. Aussitôt l'annonce faite, des tirs de célébrations ont éclaté et des milliers de personnes ont envahi les rues dans les quartiers Ouest, selon les medias sur place. "Notre joie est immense. La vie est revenue à Alep aujourd'hui", a lancé l'avocat Omar Halli, qui attend "la victoire pour toute la Syrie".

Certains brandissaient des portraits du président Assad ou encore des drapeaux syrien ou russe. Des cortèges de voitures défilaient, les conducteurs klaxonnant sans interruption pour exprimer leur joie. L'armée syrienne est entrée dans la dernière poche que contrôlait la rébellion, menant des opérations de ratissage et de déminage, a rapporté la télévision d'Etat dans un bandeau. Par ailleurs, une trentaine d'observateurs de l'Onu sont à Alep-Est pour superviser la phase finale des opérations d'évacuation des rebelles et des civils, a annoncé jeudi un porte-parole des Nations unies à Genève. M. Laerke a précisé que parmi les 31 employés de l'ONU assignés spécifiquement à la supervision, 20 avaient commencé à arriver de Damas dès mardi soir. Il a ajouté qu'une centaine d'employés d'agences de l'ONU, en grande majorité Syriens, étaient déjà sur place à Alep, mais pas en tant qu'observateurs. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné hier d'agrandir les installations portuaires militaires russes à Tartous, dans le nord-ouest de la Syrie, qui seront transformées d'ici peu en base navale russe permanente. Le texte réglemente "les questions concernant l'agrandissement du territoire des installations de la Flotte russe dans le port de Tartous, leur développement et la modernisation de leur infrastructure, ainsi que l'entrée des navires militaires russes dans la mer territoriale, dans les eaux et ports" syriens, selon un communiqué du Kremlin. Quelque 4.300 militaires russes sont déployés en Syrie, et la Russie, qui a également une base aérienne à Hmeimim (nord-ouest), continue d'y renforcer sa présence militaire.

M. T. et agences