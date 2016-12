Transport de matériaux : La sécurité, critère de rentabilité

Le binôme santé-sécurité est une valeur pérenne à laquelle Lafarge Holcim Algérie accorde une importance particulière, avec un objectif de zéro accident dans son activité de production et de transport de matériaux de construction, sachant que les flux de transport sont très importants dans l’activité de l’entreprise en Algérie.

Pour cela, une politique de gestion draconienne de la ressource humaine et de la maintenance est mise en œuvre pour réduire les risques sur les routes.

Cinq axes majeurs guident cette politique de transport : le respect strict du code de la route, la formation des chauffeurs, le suivi et la conformité des camions, la géolocalisation et le respect des charges roulantes et une directive stricte regroupe l’ensemble des règles en matière de santé et de sécurité.

Afin de récompenser ses transporteurs et chauffeurs ayant démontré leurs aptitudes en matière de sécurité routière, l’entreprise a organise, mardi dernier à l’hôtel Mercure, sa traditionnelle cérémonie annuelle de récompense de ses transporteurs et chauffeurs. Quatre types de distinctions ont été attribuées à cet effet : meilleure prestation de distribution, acte de bravoure, chauffeur de l’année et transporteur de l’année.

Cette cérémonie citoyenne avait pour objectif de souligner l’importance de la sécurité routière et de sensibiliser les participants aux meilleures pratiques en matière de santé et de sécurité, afin de pouvoir contribuer tous ensemble à la réduction des accidents sur les routes. L’entreprise œuvre également à développer le transport de ciment par voie ferrée, sachant qu’un train représente l’équivalent de 25 camions, ce qui induit des gains avantageux en termes de coûts et de temps et contribue à la réduction de la pollution.