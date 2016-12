Attribution de 11 titres miniers : Pour plus de 142 millions de DA

L'Agence nationale des activités minières (ANAM) a attribué jeudi onze sites miniers pour exploration sur un total de 23 sites mis en adjudication, pour un montant global de 142,56 millions de DA. Ces titres ont été octroyés à l'issue de la 45e session d'adjudication de la petite et moyenne mine, tenue au siège du ministère de l'Energie, qui a enregistré l'ouverture de 18 plis dont deux ont été rejetés pour non-respect des exigences requises dans le cadre des opérations d'ouverture des plis (absence de chèque). Sur les 23 sites proposés (argile, calcaire, sable, tuf, granite), douze n'ont cependant reçu aucune offre. Les soumissionnaires étaient particulièrement intéressés par les mines d'argile et de calcaire dont certaines ont attiré plusieurs investisseurs à la fois. Ainsi, les 11 titres attribués concernent six sites d'argile dans les wilayas de Batna, Khenchela, Laghouat, M'sila et de Bordj Bou-Arréridj, deux sites de calcaire à Bejaia et Illizi, deux sites de sable de construction à Chlef et Tebessa et un site de tuf à Tebessa.