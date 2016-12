Championnats nationaux 2016 : Phase finale du 26 au 30 décembre à Alger plage

La phase finale du Championnat d’Algérie de voile dans les séries Optimist, Planche à voile (Rsx, Bic Techno et Race Board), organisée par la Fédération Algérienne de voile (FAV) se déroulera sur le plan d’eau de l’école de voile d’Alger-Plage, durant la période du 26 au 30 décembre 2016. Cette phase finale des championnats d’Algérie de voile est réservée aux athlètes les mieux classés de la saison sportive, chacun dans sa série. Ainsi, sont concernés les 60 meilleurs athlètes de la série Optimist et, dans la série planche à voile, ce sera les 20 meilleurs en Bic Techno, les 15 meilleurs en race Board et les 10 meilleurs athlètes RSX.

C’est l’avant-dernière compétition de l’année 2016 de la course à la voile qui se tiendra en période de vacances scolaires d’hiver. Notons que la ligue de voile de la wilaya d'Alger clôturera l’année par l'organisation de la Coupe d'Alger de voile de la série Optimist par équipes, prévue les 23 et 24 décembre 2016, à Alger plage. Enfin, les équipes nationales de voile des série Optimist, Laser Standard, Laser Radial garçon, et Laser 4.7 vont participer au championnat Arabe de voile qui se tiendra à Abu Dhabi, du 21 au 24 décembre 2016.

Nabil Ziani