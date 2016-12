Ligue-1- Mobilis (15e journée) USMH 0 – OM 0 : Médéa, un dur morceau

L’OM qui a montré un bon visage lors de cette confrontation a réussi à tenir en échec une équipe de l’USMH qui a manqué d’efficacité.

C’est à un match musclé auquel on a assisté hier au stade 1er-Novembre de Mohammadia, entre deux formations pratiquant un beau football. D’un côté une équipe harrachie évoluant devant son formidable public, toujours avec elle et un onze médéen bien en place. L’USMH développe bien son jeu sur le plan collectif en procédant par des passes courtes et en déviation pour tenter de désarçonner un bloc défensif de l’OM difficile à manier. La première période a été dans l’ensemble assez équilibrée avec un léger avantage à l’USMH qui s’est procurée des occasions de but les plus franches. Cela notamment sur les actions menées par le virevoltant et toujours jeunes, Younès, qui retrouve une seconde jeunesse, malheureusement mal exploitées par Abdat (13’) puis Athmani (25’), au grand dam des inconditionnels harrachis.

Les gars de Boualem Charef déroulent mais rencontrent les pires difficultés pour trouver la faille. Ils manquaient d’incisivité dans leurs actions offensives pour pouvoir prendre en défaut la défense adverse bien articulée autour de Sadou. Il faut dire aussi que les absences de Harrag et Mellal, suspendus, ont été très ressenties dans le onze harrachi.

Par ailleurs, il faut bien le dire, la première période n’a pas été facile pour les Jaune et Noir, du fait que Médéa ne s’est pas seulement contentée de défendre son camp. En entraineur avisé, Slimani n’a pas opté pour une tactique défensive. Son team à lui aussi jouer l’offensive avec l’excellent Adadi à la manœuvre, sans pour autant se montrer vraiment dangereux.

La seconde mi-temps était pratiquement similaire à la première avec beaucoup d’engagement de part et d’autre et peu d’espace.

La bataille a fait rage au milieu du terrain. L’USMH est tombé sur un morceau solide. Elle parvient cependant à se créer quelques bonnes opportunités pour ouvrir la marque, à l’exemple de celle de Younès (58’) et Athmani (70’), auxquelles répond au tac au tac Médéa, qui a failli à son tour secouer les filets à deux reprises au moins, notamment sur les tentatives de Rachedi (59’) et Adadi (71’). Seulement, dans la cage harrachie, il y avait le grand Zeghba qui a réussi à les annihiler avec brio.

On jouait la 85’, sur une superbe action offensive harrachi, quand l’USMH se procure l’occasion de but la plus nette par l’entremise du capitaine Younès qui manque de peu l’ouverture du score. Sa frappe est détournée in-extremis par le portier médéen, Lamraoui, qui sauve son équipe d’un but certain.

L’OM a à son tour été à deux doigts d’inscrire le but de la victoire n’était-ce le sauvetage de Boulekhoua (90’). La partie se termine sans changement au tableau d’affichage, soit sur un nul équitable. Bravo au supporters des deux équipes pour leur sportivité, à l’exception de quelques énergumènes qui ont balancé des bouteilles plastic sur la main courante, exposant leur équipe à une sanction par huis clos lors du prochain match à domicile.

Mohamed-Amine Azzouz