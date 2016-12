CAN-2017 - Équipe nationale : Leekens appelle Saâdi, Belkhiter et Azzi

Le sélectionneur national M. Georges Leekens a arrêté la liste élargie des joueurs en prévision de la Coupe d’Afrique des Nations Total CAN Gabon-2017. Cette liste comprend trente et un joueurs desquels le sélectionneur national retiendra, à la fin du stage de Sidi-Moussa, le 10 ou 11 janvier prochain, vingt-trois joueurs qui seront de l'aventure gabonaise.



Attendu, Ryad Boudebouz ne figure pas dans la liste à cause de sa convalescence. Le milieu de terrain de Montpellier a été opéré du ménisque il y a une semaine et est "indisponible pour plusieurs semaines", a annoncé son club sur son site internet.

Cette liste élargie de Georges Leekens comprend des retours, quelques nouveautés et surprises de taille.

Si le retour de Djamel Mesbah ne constitue en aucun cas une surprise dans la mesure ou son club a déjà annoncé avoir reçu sa convocation il y a quelques jours, celle de Rabie Meftah, par contre, en est une, bien que le joueur ait effectué son retour chez les Verts par la porte de l'EN A' après plus de six ans d'absence. L'absence d'un arrière droit de qualité a emmené le sélectionneur national à s'intéresser de près au capitaine de l'USMA, champion d'Algérie en titre, convoqué pour le stage de Sidi-Moussa et à coup sûr pour la CAN. George Leekens a été convaincu par le profil de l'ancien défenseur de la JSK qu'il est allé voir à deux reprises avant de décider de le convoquer, tout comme son coéquipier en défense, Benyahia. Ishak Belfodil, qui ne devait pas jouer initialement la CAN, est aussi convoqué. Un choix logique !

Autres nouveautés, les convocation de Mokhtar Belkhiter et Ayoub Azzi. Ce dernier devait initialement juste remplacer Naâmani blessé pour le stage des A', mais il a réussi, en l'espace de quatre jours, à convaincre Georges Leekens de le retenir dans la liste des 31. "Ce n'est pas une finalité. Mon but est de continuer à travailler pour pouvoir continuer à être convoqué", a déclaré le défenseur mouloudéen à l'issue du match face à l'USMBA (3-1).

À l'opposé, ni Mehdi Zeffane, ni Mohamed Ziti, titulaires lors des deux derniers matches des Verts, n'ont été retenus. Si la non-convocation du premier était attendue, celle du second par contre a surpris plus d'un dans la mesure ou il a été l'auteur d'un match correct face au Nigeria.

Très demandé, Ramy Bensebaini a enfin été convoqué. Le défenseur qui s'est illustré avec le Stade Rennais ces dernières semaines est retenu pour le stage et devrait, sauf blessure, être du voyage pour le Gabon. De même pour Idriss Saâdi, époustouflant dans le championnat belge et qui fêtera ainsi sa toute première convocation avec l'Algérie. Enfin, Sofiane Hanni, sacré meilleur joueur du championnat belge la saison dernière et très en vue avec son nouveau club RC Anderlecht, n'a pas été retenu dans cette liste pourtant large. Un choix que Georges Leekens devrait expliquer prochainement en conférence de presse, même si pour les plus avertis ce choix ne constitue en aucun cas une surprise dans la mesure ou Hanni n'a pas été convoqué non plus dans la liste initiale pour le Nigeria. Il a dû remplacer, à la dernière minute, Adam Ounas alors blessé.

À noter enfin, la nomination de Madjid Bougherra dans le staff des Verts. Le défenseur central qui vient d'annoncer sa retraite a été nommé comme coordinateur au sein du staff de George Leekens. Il débutera ses nouvelles fonctions dès le prochain stage des Verts qui débutera le 2 janvier prochain et sera ponctué par deux matches amicaux face à la Mauritanie.

Amar Benrabah

Gardiens:

Asselah Malik (JS Kabylie), Mbolhi Raïs (Antalyaspor -Tur-),

Rahmani Chemseddine (MO Béjaïa)

Défense :

Azzi Ayoub (MC Alger), Hichem Belkaroui (ES Tunis -Tun-), Bensebaïni Ramy (Stade Rennais - Fra.), Belkhiter Mokhtar (Club Africain -Tun.), Benyahia Mohamed (USM Alger), Cadamuro Liassine (Servette Genève -Sui.), Ferhani Houari (JS Kabylie), Ghoulam Faouzi (SSC Naples -Ita-), Mandi Aïssa (Real Bétis -Esp.), Medjani Carl (CD Leganés -Esp), Meftah Mohamed Rabie (USM Alger), Mesbah Djamel Eddine (FC Crotone -Italie)

Milieux récupérateurs :

Abeïd Mehdi (Dijon FCO -Fra-), Bennacer Ismael (Arsenal FC -Ang-), Bentaleb Nabil (Schalke 04 -All-), Guedioura Adlène (Watfod FC -Ang-), Taïder Sliti Saphir (Bologne FC -Ita-)

Milieux offensifs :

Brahimi Yacine (FC Porto -Por-), Feghouli Sofiane (West Ham United -Ang-), Ghezzal Rachid (Olympique Lyonnais -Fra-), Mahrez Riyad (Leicester City -Ang-), Ounas Adam (FC Girondins de Bordeaux -Fra-)

Attaquants :

Slimani Islam (Leicester City -Ang-), Soudani Hillal El Arabi (Dinamo Zagreb -

Cro-), Belfodil Ishak (Standard de Liège -Bel-), Benzia Yassine (Lille OSC -Fra-), Bounedjah Baghdad (Al Sadd -Qat-), Saâdi Idriss (KV Courtrai -Bel)