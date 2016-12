Ligue1 (15e journée-suite et fin) : NAHD-MOB et JSK-CRB à l’affiche

Cette 15e journée de la Ligue1 qui marque la fin de la phase aller se terminera aujourd’hui avec le déroulement des trois dernières rencontres au programme.

Il est certain que le choc qui aura pour cadre le stade du 20-Août sera des plus intéressants à suivre. Il mettra aux prises, les Nahdistes en net redressement (8e avec 18 pts), et une équipe du MO Béjaïa, occupant la place de lanterne rouge avec seulement 8 pts au compteur. C’est un peu la confrontation opposant deux équipes aux antipodes l’une de l’autre. Il est certain que les locaux partiront avec les faveurs des pronostics, eu égard à l’avantage du terrain, mais…C’est vrai que les poulains d’Alain Michel, qui pourraient aligner Coumbassa, n’auront pas la partie facile devant des Béjaouis en quête pressante de points. Il est évident que cette sortie sera très indécise.

Au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou, la JSK n’a pas gagné la moindre victoire à domicile. On peut même dire que les protégés du tunisien Hidoussi restent sur un revers devant la très bonne formation de l’O Médéa (O-1). En recevant le CRB, une équipe qui est en train de remonter la pente d’une manière sûre depuis la venue de Badou Zaki, les Canaris ne seront pas à l’abri d’un mauvais coup. Les locaux vont incorporer leur nouvelle recrue El Bahari de l’OMArzew. Les observateurs seront curieux de le voir à l’œuvre aujourd’hui devant le CRB. Ce dernier, il est évident, se déplacera pour faire le plein ou au pire revenir au bercail avec le point du nul. Il est attendu à ce que le match sera très relevé. On ignore encore si Mamèche, la nouvelle recrue en provenance du RCKouba sera-t-il aligné ou pas ? Un match qui sera suivi avec une attention particulière.

Au stade Sefouhi de Batna, l’équipe locale aura face à elle une très bonne équipe du RC Relizane, mais qui semble accuser le coup lors de ses dernières journées avec en plus une élimination en coupe d’Algérie devant l’USMBA. Là, il faut reconnaître que les Batnéens de Rouabah partiront avec les avantages des «bookmakers», mais… avec cette équipe du RC Relizane de Moez Bouakkaz, il faudra rester vigilant jusqu’au bout.

Il est certain que la défaite des uns et des autres à la fin de la phase aller, sera très dure à avaler, même si les différentes équipes auront la trêve pour se requinquer le moral. Comme on le sait, la reprise de la Ligue1 est prévue au 13 janvier prochain. Ce sera aussi le moment pour les locataires de la Ligue1 de se «relooker» afin de revenir avec de meilleurs arguments aussi bien physique que technique, surtout que la LFP permet aux clubs de recruter jusqu’à cinq joueurs durant ce mercato hivernal.

H. G.

Programme aujourd’hui (16h)



A Batna (stade Sefouhi) (14h30) : CAB - RCR

Au stade du 1er Novembre : JSK - CRB

Au stade du 20-Août: NAHD - MOB