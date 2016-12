MCA 3 - USMBA 1 : Le Mouloudia champion d'automne

Le Mouloudia d'Alger n'a fait qu'une bouchée de son hôte l’USM bel Abbes, à l'occasion de l'ultime journée de la phase aller. Les camarades de Chaouchi ont déroulé dans cette confrontation à sens unique pratiquement. Les protégés du coach Mouassa se sont imposés par le score sans appel de 3 à 1, hier à Bologhine, face aux coéquipiers du jeune espoir Balegh, révélation de la saison. Le doyen stoppe net la belle remontée de l'USMBA et s'empare par la même du titre symbolique de champion d'automne. Face à un adversaire bien groupé autour de son gardien et opérant principalement par des contres rapides, le MCA a d'emblée pris le cours du jeu à son compte. Imposant leurs rythme, les locaux, avec un jeu aéré er assez élaboré se sont rapidement montrés dangereux. Le portier Toual, auteur de beaux arrêts face à Derrardja, Bougueche et Nekache n'a fait que repousser l'échancre. D'une belle reprise de volée, Hachoud, dans une position qui n'est pas la sienne à l'entrée de la surface de réparation, ouvre la marque. Cinq minutes plus tard, Nekache double la mise, en reprenant à bout portant une balle mal repoussée par le gardien Toual. Il permet au Mouloudia de regagner les vestiaire avec une belle marge de sécurité. En seconde période, on s'attendait à une réaction immédiate de la part de poulains de Cherif El Ouazani, mais ce ne fut pas le cas. Les joueurs du MCA ont maintenu la cadence. 49', Bougueche porte le score à 3 - 0, en reprenant de la tête le corner bien botté par Hachoud. Après cette réalisation, les Algérois ont surtout géré leur avantage. C'en été fini des chances de l'USMBA, même si Bouguelmouna a sauvé l'honneur dans les dernières minutes de cette partie. Rentré à la place de Bounoua, il parvient, d'un jolie heading au premier poteau, à tromper la vigilance de Chaouchi suite à un corner. Les Mouloudia termine ainsi la phase aller sur une bonne note.



Rédha M.