Dans la LUCARNE : On ne change pas les habitudes

Les années passent et apparemment se ressemblent pour notre football professionnel. Pourtant, tout le monde n'ignore pas que nos clubs vivent de l'argent du contribuable, des pouvoirs publics. Et ce sont des sommes colossales qui sont octroyées chaque début d'exercice à nos clubs. Certes, la subvention étatique, le plus souvent n'arrive toujours pas au bon moment voulu par les clubs, mais elle atterrira bien dans les caisses du club un jour ou l’autre. C'est même une certitude ! On ne peut faire autrement du fait que même les sponsors sont en train de jouer à "Picsou". C'est à dire que leur générosité devient de moins en moins évidente pour des raisons, peut-être liée à la récession économique. Toujours est-il, les difficultés financières de nos clubs est une réalité qui a tendance à être même récurrentes et que personne ne semble lui trouver la parade adéquate pour l'enrayer à jamais. Même s'il faut dire que les présidents de clubs, qui sont les responsables de leur propre situation financière ne font rien pour l'y améliorer. Toutefois, on constate d'année en année que le budget de fonctionnement de nos clubs ne cesse d'augmenter au point où il leur devient malaisé de ne pas commettre des retards dans le paiement des salaires de leurs joueurs. Avant même la fin de la phase aller, on entend ci et là, que beaucoup de joueurs et même les entraîneurs n'ont pas été payés par leurs employeurs qui voient leurs dépenses dépassaient leurs recettes. Un déséquilibre évident qui ne fait qu'exacerber leurs déboires et fragiliser dangereusement les moyens du club. Normalement leur situation financière assez fragile sur le plan financier doit les amener à être plus regardant sur leurs dépenses et chaque sou qui sort des caisses. A priori, la banqueroute, "El Ifless", la mise à clé sous le paillasson ne les inquiète nullement. On peut même dire qu'ils se sentent encore plus forts comme s'ils donnent l'impression d'avoir des assurances quelque part de voir leurs caisses renflouées. Car, les observateurs ne comprennent plus rien face aux mêmes attitudes exhibées par nos clubs à chaque mercato aussi bien estival qu'hivernal. En effet, ils se sont rués sur les quelques joueurs qui restent sur le marché. Comme celui-ci est vraiment «saturé» on se rabat sur les quelques joueurs libérés, çà et là, mais aussi, c'est une nouveauté, on fait ses emplettes auprès des joueurs évoluant dans le championnat National Amateur. Cela prouve beaucoup de choses que la formation au niveau de nos clubs laisse à désirer du fait qu'on ne puise pas parmi l'effectif de l'équipe réserve. Ceci dit, ce qui intrigue les spécialistes demeure le fait que malgré le manque de moyens financiers, nos clubs, durant cette trêve hivernale ont, pour la plupart d'entre eux, ont décidé de peaufiner leurs préparations à l'étranger soit en Tunisie, Maroc ou Espagne. Celle ci pourrait durer au moins une dizaine de jours. C'est vrai que certains clubs se déplaceront hors du pays conformément à la convention les liants avec leurs sponsors. D'autres, par contre, devront s'acquitter de l'ardoise, qui sera généralement assez salée, par eux-mêmes, même s’ils savent qu'ils vont vraiment faire sortir beaucoup d'argent de leurs banques. Et ceux qui suivent notre football de plus prés savent que le fait de se préparer hors frontières ne va pas tellement les aider pour augmenter leurs performances dès l'entame du championnat national de Ligue1 prévue le 13 janvier 2017. Ils se rendront compte, peut-être qu'ils ont été arnaqués quelque part.

Hamid Gharbi