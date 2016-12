Le Coin du copiste : L’étoile qui illuminera Tébessa

Quoique l’on dise ou qu’on pense en sourdine, les trésors archéologiques et ethnographiques algériens, hérités pour certains de la période coloniale, sont bien conservés dans nos musées, à l’abri de toute tentative de pillage. Ce qui relève du patrimoine de notre histoire sous la forme de tableaux ou de sculptures de grande valeur est préservé jalousement par les conservateurs en charge de sauvegarde de pièces archéologiques qui sont estimées de part le monde à des sommes pharamineuses. Ainsi en est-il de «L’étoile filante», une magnifique sculpture en marbre blanc représentant une femme à la longue chevelure, allongée sur un socle, réalisée par l’artiste français Félix Charpentier en 1897, dans une place publique de Tébessa et dont un musée danois possède une copie à Copenhague. Me Azzedine Lotfi, le directeur local des musées et sites archéologiques dont regorge l’ancienne Théveste, a récemment déclaré à la presse que la pièce, qui a été cachée depuis le début de la décennie noire à ce jour, sera prochainement exposée après un examen minutieux et son nettoyage par des experts. Il s’agit là d’une sculpture précieuse et rare mesurant deux mètres de long et pesant plus de 13 quintaux, affirme ce dernier, en précisant que le nom du sculpteur et la date de création sont encore gravés sur le socle de la pièce témoignant de son authenticité : «Cette œuvre qui a échappé en 1990 à une tentative de la scier en deux pour la voler a été depuis cachée, dans un dépôt de l’amphithéâtre de la ville, a précisé M. Azzedine, qui a assuré que la sculpture a conservé toutes ses caractéristiques, rapporte l’APS qui illustre l’article par une remarquable photographie d’époque qui donne un avant-goût de la beauté de la pièce que le conservateur en chef, connaissant la valeur archéologique de la sculpture, a eu le bon réflexe et l’intelligente initiative de mettre dans un endroit sûr pendant plusieurs années. Il fallait le faire ou tout simplement faire ce qu’exige le métier et la conscience d’un bon conservateur de musée de l’intérieur du pays : «La sculpture a été transportée mardi par la direction locale des musées et des sites archéologiques du théâtre archéologique vers le musée public national de Tébessa, en présence de l’inspecteur général de la wilaya, d’experts, du directeur de la culture, de la directrice du musée national de Tébessa et des services de sécurité», ajoute la même source.

L. Graba