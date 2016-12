M. Hacene Saleh Boukli, compositeur, chef d'orchestre : « La musique andalouse est sauvée »

Hacene Saleh Boukli est une figure emblématique de la musique arabo-andalouse, un symbole de l’érudition musicale traditionnelle, et largement reconnu comme un virtuose du rbab. Rencontré lors de l'ouverture du Festival international de la musique andalouse et des musiques anciennes où un vibrant hommage lui a été rendu, Saleh Boukli revient dans cet entretien sur sa longue carrière et donne son avis sur le devenir de la musique andalouse.



Vous avez manifesté votre joie sur scène en disant que les hommages en Algérie sont souvent faits à titre posthume... Ça vous fait quoi d’être honoré ce soir ?

Ça m'a touché d’être honoré ce soir, car d'habitude on rend hommage en Algérie à des titres posthumes et c'est dommage que nous ne perpétuons pas cette manière de faire, de faire plaisir à l'artiste de son vivant. C'est très important de soutenir les artistes qui ont donné pratiquement toute leur vie pour la culture et l'histoire sans rien demander. C'est un devoir de perpétuer cet art séculaire. C'était touchant de voir le commissaire du festival, Aïssa Rahmaoui, lui-même me recevoir et me donner le prix. C'est un signe d'humilité et un geste significatif de la grandeur de la personne.



Grand mélomane, il faut des semaines pour parler de votre parcours... parlez-nous du début de votre histoire d'amour avec la musique andalouse.

J’ai commencé la musique en 1958, la première nouba que j'ai apprise était celle de Cheikh Mohamed Bensari, un maître incontestable de la musique andalouse. J'ai connu presque tout de notre Algérie chère pendant au moins 55 ans de carrière. J’ai participé à tous les festivals de musique andalouse à Alger, Tlemcen et Constantine. J'ai donné des dizaines de conférences, j'ai fait mon devoir, j'ai enseigné depuis 1970 et j'enseigne à nos jours. Mes élèves viennent avec leurs parents qui étaient mes élèves. J'ai un orchestre avec lequel nous allons nous produire dans «La hadra tilimssania», un mini-festival à partir du 25 décembre au palais de la Culture de Tlemcen. Tout le travail que j'ai fait est couronné par l'engouement de ces jeunes qui aiment le patrimoine, ce qui fait mon plus grand bonheur.



Qu'en pensez-vous de la nouvelle génération d’interprètes ? Assurent-ils la continuité de leurs prédécesseurs ?

J'ai participé à la formation de cette jeunesse, je ne peux donc pas m'inculper si elle est en défaut. Tous les maîtres et professeurs se sont donné pleinement pour cette jeunesse. Cette jeunesse a beaucoup de potentiel, la musique andalouse est sauvée, elle a ce qu'il faut. Je demande par contre aux jeunes étudiants, car je sais que la musique rend parfois fou et la gloire est difficile à cerner, de continuer à travailler et à apprendre tous les jours. Il faut savourer toutes les musiques du monde et s'ouvrir l'esprit. Nous avons vu sur scène la prestation de Meriem Benallal, c'est une artiste complète, elle a une voix féerique, un timbre sublime, une diction parfaite, une présence sur scène, c'est une femme comblée, elle a tout pour réussir.



Êtes-vous d'accord avec l'introduction des supports numériques et tout ce qui relève de l'avancée technologique pour une musique ancestrale comme l'andalouse ?

Les supports sont excellents pour enregistrer et pour faire un travail de conservation. Mais il ne faut pas dénaturer l’âme de cette musique pour ne pas la détruire. Nous avons un style et une manière de faire, il faut la perpétuer, mais avec une touche moderne, car il faut bien vivre son temps.

Entretien réalisé par

Kader Bentounès